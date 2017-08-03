В самарском минстрое рассказали о визите силовиков



Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается … В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается