Утренние обыски и выемка документов в тольяттинской мэрии, а именно в департаменте градостроительной деятельности, связаны уголовным делом, в раках которого чиновников Автограда подозревают мошенничестве, совершенном в 2014 году. По версии следствия, они подписали акт выполненных работ, которые на самом деле сделаны не были. Речь идет о строительстве высотки на улице Льва Толстого.
Напомним, в то время главой города был Сергей Андреев, департамент градостроительства еще в 2009 году возглавил Сергей Арзамасцев, он там работает и по сей день. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
Елена Шкаева, представитель СУ СК РФ по Самарской области:
- В настоящее время сотрудники следственного комитета изъяли необходимую документацию, после проверки которой будут устанавливаться лица, причастные к совершению данного преступления.
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