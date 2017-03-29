С такой просьбой в полицию обратились жительницы города Похвистнево на очередном заседании Общественного совета при главном управлении МВД России по Самарской области. Заострили внимание общественники и на участии молодежи в публичных мероприятиях, которые проходили в регионе в минувшие выходные.
Напомним, митинги не были согласованы с местными администрациями. В результате два десятка человек были задержаны, на них составили административные протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собраний, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 30 марта и 6 апреля эти правонарушения будут рассматриваться в судах.
Алексей Гринь, врио начальника ГУ МВД России по Самарской области: «Большинство участников - это молодые люди, учащиеся средних школ. Четверо было несовершеннолетних, школьники города Самары, учащиеся техникумов, вузов. Уверен, что на местах педагоги, родители должны будут все-таки работать в семьях, в аудиториях, к чему мы можем прийти... Яркий пример - это Украина».
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