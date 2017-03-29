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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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В Самаре хотят возродить экополицию

В Самаре хотят возродить экополицию

Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и 

24 марта 2017, 11:42
В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

Станцию метро «Российская» в Самаре временно закрывали из-за сообщения о подозрительном предмете. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта, сообщает 63.ru. Около касс нашли бесхозный пакет. Всех людей попросили покинуть станцию. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. 
17 марта 2017, 11:10
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в 

15 марта 2017, 08:50
В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудники полиции организовали проверку бань и саун в поселке Алексеевка Кинельского района. Как передает пресс-служба областного главка МВД, в ходе рейда, в бане на территории поселка полицейские выявили 4 факта оказания услуг интимного характера 
11 марта 2017, 03:03
В блогах: самарские дружинники задержали серийного похитителя велосипедов

В блогах: самарские дружинники задержали серийного похитителя велосипедов

Блогер Наталья Ширяева побывала на инструктаже добровольных народных дружин в Октябрьском отделе полиции. "Там рассказали, что нужно особенно внимательно относиться к гражданам, которые подходят знакомиться к пенсионерам. По данным полиции, в районе действует группа мошенников, которые втираются в доверие 
5 августа 2016, 06:32
Полицейские пообщались со студентами

Полицейские пообщались со студентами

О том, как работает добровольная дружина и народный контроль, учащимся самарского машиностроительного колледжа во вторник рассказал зам. начальника областного главка полиции Андрей Коновалов. Сейчас в ДНД состоят около 6 тысяч человек, из них 1000 - это студенты. Записаться в дружинники 
2 февраля 2016, 05:21
На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции

На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции

На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции, а в ДНД готовы вступить уже 500 сотрудников местных ЧОПов. Об этом в ходе рабочего совещания между представителями АвтоВАЗа и силовых структур рассказывал начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. Генерал-лейтенант 
24 марта 2015, 07:03
Стало известно имя нового руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области

Стало известно имя нового руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области

Им стал Алексей Гринь, ранее занимавший аналогичную должность в Кировской области. Известно, что в конце 2013 года полковник полиции был объявлен там лауреатом региональной премии "Юрист года" в номинации "Правоохранительная деятельность". Заместителем Гриня назначен Михаил Яркин, который занимал тот же 
23 марта 2015, 05:46
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