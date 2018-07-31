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В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой

В областной столице появится новая дорога-поперечник - улицу Авроры решено продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой. Проект трассы разработает за 2,325 млн рублей ООО «ОГК-Самара». Деньги на проведение работ выделит региональный бюджет. Проект должны подготовить до декабря этого года, а 
30 июля 2018, 08:58
Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). 
20 июля 2018, 08:26
570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

В этом году жильем должны обеспечить 570 сирот в нашем регионе. На это выделено более 723 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В частности, 62 молодых человека из Тольятти справят новоселье.

В среду, 18 июля, ключи от своих 
19 июля 2018, 02:06
Каждый третий житель Самарской области живет в хрущёвке

Каждый третий житель Самарской области живет в хрущёвке

Сейчас треть жителей Самарской области живет в хрушевках и «ленинградках» постройки 60-70-годов прошлого века. 10% населения обитают в «сталинках» постройки 30-50-х годов прошлого века, 6% – в ветхом и аварийном жилье (в основном, в домах, построенных до 1930 года), 7% 
9 июля 2018, 08:09
Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

В Самаре продолжает разгораться скандал вокруг строительства очередного жилого комплекса. Речь идет о возведении трех 24-этажных зданий на Пятой просеке неподалеку от «дачи Головкина» или, как её еще называют, Дома со слонами. Строить многоэтажки планирует группа компаний «Берег». Против этого 

5 июля 2018, 10:41
Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Российские застройщики готовятся к повышению цен на квартиры в новостройках. В частности, столичные эксперты начнут менять ценники уже с 1 июля, когда в силу вступит новый закон о долевом строительстве. Как уже рассказывала «ТЕРРА», он предполагает ужесточение контроля за девелоперами. 

28 июня 2018, 08:01
Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

В Самаре депутаты губернской думы хотят скорректировать закон об обеспечении жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Сейчас все они могут рассчитывать на помощь государства в этом вопросе, но только в том случае, если другого жилья у них 

18 июня 2018, 12:28
Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано 

3 июня 2017, 03:59
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