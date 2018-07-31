|
В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
|
30 июля 2018, 08:58
|
Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка
Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). …
|
20 июля 2018, 08:26
|
570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году
|
19 июля 2018, 02:06
|
Каждый третий житель Самарской области живет в хрущёвке
|
9 июля 2018, 08:09
|
Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре
|
5 июля 2018, 10:41
|
Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля
|
28 июня 2018, 08:01
|
Закон о жилье для сирот предложили скорректировать
|
18 июня 2018, 12:28
|
Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается
Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано …
|
3 июня 2017, 03:59