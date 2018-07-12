|
С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре
|
12 июля 2018, 03:44
|
Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани
|
12 июля 2018, 08:48
|
Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани
|
11 июля 2018, 10:54
|
Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре
|
11 июля 2018, 01:54
|
Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани
|
11 июля 2018, 09:23
|
В столкновении Toyota и «Гранты» на Гагарина в Самаре погиб человек
Во вторник, 10 июля, в Самаре произошла авария со смертельным исходом. На улице Гагарина в районе дома №171 столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и «Лада Гранта». Как рассказали очевидцы в группе ДТП 163 Самара, иномарка ехала по Гагарина от …
|
10 июля 2018, 02:13
|
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти
8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины …
|
9 июля 2018, 01:00
|
Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре
|
9 июля 2018, 10:50
|
Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу
Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам …
|
8 июля 2018, 02:53
|
Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд
Как сообщает РЖД в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.
По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она …
|
7 июля 2018, 01:51
|
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью
|
6 июля 2018, 10:20
|
9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани
|
6 июля 2018, 08:56