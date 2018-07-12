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С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре

С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре

В Самаре участились случаи падения детей из окон. Только с начала лета в городе зафиксировано 10 таких инцидентов. Для сравнения: такое же количество ЧП в прошлом году зафиксировали за целый сезон. Одного из упавших детей медики не смогли спасти, и 
12 июля 2018, 03:44
Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Следственный отдел Сызрани завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Ее обвиняют в том, что она оставила без помощи полуторагодовалого ребенка в горящей кухне. На нее завели уголовное дело по статье ст. 125 УК РФ.

По версии следствия, 8 января 

12 июля 2018, 08:48
Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани

Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани

В среду, 11 июля, в пятом часу вечера стало известно о ЧП в Сызрани. Там загорелся полувагон с серой на станции «Новообразцовое». На место событий тут же приехали сотрудники всех оперативных служб — кареты «скорой помощи», пожарные, полиция, спасатели. Добраться 
11 июля 2018, 10:54
Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре

Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре

В Самаре шестилетняя девочка, которая во вторник, 10 июля, упала из окна третьего этажа, умерла в больнице. Ребенок получил тяжелые травмы и попал в медучреждение, но, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти. Сейчас в деталях трагедии разбираются 
11 июля 2018, 01:54
Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

В среду, 11 июля, будет отключено электроснабжение на 22 улицах Сызрани. Причиной стала не авария: в городе будут вестись плановые ремонтные работы. С 09:00 отключат электричество в домах в границах улицы Магистральной, Батрацких выселок и поселка Композиторов.

Отключение затронет 
11 июля 2018, 09:23
В столкновении Toyota и «Гранты» на Гагарина в Самаре погиб человек

В столкновении Toyota и «Гранты» на Гагарина в Самаре погиб человек

Во вторник, 10 июля, в Самаре произошла авария со смертельным исходом. На улице Гагарина в районе дома №171 столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и «Лада Гранта». Как рассказали очевидцы в группе ДТП 163 Самара, иномарка ехала по Гагарина от 
10 июля 2018, 02:13
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
Пожар тушили на рынке

Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре

В воскресенье вечером, 8 июля, произошел пожар на рынке «Шапито» в Промышленном районе Самары. По фотоснимкам очевидцев происшествия видно, что из одного из павильонов под зеленой крышей шел густой черный дым.
 
"Там огонь прорывался сквозь зеленую крышу, все бегали,тушили. Живу 
9 июля 2018, 10:50
Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
 
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам 
8 июля 2018, 02:53
Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд

Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд

Как сообщает РЖД в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.
 
По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она 
7 июля 2018, 01:51
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Стало известно, что в страшном ДТП в Самарской области погиб депутат горсовета Балаково Саратовской области Андрей Володихин. Напомним, что в 06:20 в четверг, 5 июля, на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе около села Переволоки столкнулись фура и легковой автомобиль. 
6 июля 2018, 10:20
9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

В четверг днем, 5 июля, поезд сбил девятилетнюю девочку в Сызрани. ЧП случилось примерно в 16:30 на перегоне станция Кашпир - станция Сызрань-город в районе совхоза «Комсомолец». По словам очевидцев, пострадавшую без сознания доставили в центральную городскую больницу Сызрани. По 
6 июля 2018, 08:56
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