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Материалы по теме:

В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В понедельник, 18 февраля, было временно закрыто движение для автотранспорта на 869 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Ограничение действует с 14:30. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры.
 
18 февраля 2019, 05:17
Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в 
18 февраля 2019, 04:59
В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

Стало известно о еще одной жертве схода снега в Самарской области в эти выходные. 16 февраля в поселке Львовка Шигонского района с крыши частного дома на женщину свалилась глыба снега. По словам первого заместителя главы Шигонского района Сергея Строева, днем 
18 февраля 2019, 04:25
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше 
18 февраля 2019, 11:56
Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Снежная погода все никак не уйдет с территории Самарской области. О грядущем ухудшении метеоусловий предупреждает региональное управление МЧС России. По информации ведомства, c 19.00 17 февраля до 19.00 18 февраля в ночные часы в Самарской области будет облачно, в большинстве районов 

17 февраля 2019, 06:13
В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку

В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега с крыши жилого дома на женщину и ее дочку. Напомним, что это произошло в субботу, 16 февраля в Самарском районе. Между домами № 111 и 113 по улице Куйбышева на гулявших 
17 февраля 2019, 08:25
Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству 
14 февраля 2019, 10:14
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

В субботу, 8 декабря, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по дорогам, расположенным в районе стадиона «Самара Арена». Пресс-служба облправительства напоминает, что это делается для обеспечения безопасности людей во время матча между «Крыльями Советов» и «Ростовом».

В субботу 
7 декабря 2018, 10:37
На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор

На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор

Еще на одном аварийном перекрестке Самары - на пересечении улицы Каховской с проспектом Юных Пионеров появился светофор. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее и следить за дорогой.

Как пояснили представители компании «Дорсигнал», перекресток сделали регулируемым по многочисленным 
5 июля 2018, 10:32
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