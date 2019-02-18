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В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»
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18 февраля 2019, 05:17
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Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре
Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в …
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18 февраля 2019, 04:59
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4
Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше …
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18 февраля 2019, 11:56
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Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область
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17 февраля 2019, 06:13
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В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега с крыши жилого дома на женщину и ее дочку. Напомним, что это произошло в субботу, 16 февраля в Самарском районе. Между домами № 111 и 113 по улице Куйбышева на гулявших …
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17 февраля 2019, 08:25
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Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели
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14 февраля 2019, 10:14
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта
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7 декабря 2018, 10:37
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На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор
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5 июля 2018, 10:32
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