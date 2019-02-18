Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели … В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству