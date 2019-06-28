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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом 
28 июня 2019, 01:33
Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

Стало известно, что накануне в Тольятти расстреляли директора местного бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна. Злоумышленник попал в него четыре раза, 37-летний мужчина скончался от полученных ранений во дворе дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе, пишет ren.tv. 
28 июня 2019, 12:44
К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб

К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб

На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора, где этой зимой была крупная коммунальная авария, сейчас идёт ремонт теплотрасс. В эту пятницу площадку проинспектировали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков и директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов. Они 
28 июня 2019, 12:22
В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

В четверг, 27 июня, в ДТП в областной столице угодила легковушка Lada Priora. Ночью, в 00:20 автомобилист ехал по улице Фасадной в Куйбышевском районе. По предварительной информации, около дома № 2 А по Фасадной он не справился с управлением и 
28 июня 2019, 12:06
Назад в 90-е: в Тольятти у подъезда застрелили мужчину

Назад в 90-е: в Тольятти у подъезда застрелили мужчину

В четверг, 27 июня, вечером произошло дерзкое убийство в Тольятти. В Центральном районе города, около дома №37 по улице Калмыцкой, неизвестные застрелили мужчину. Прибывшей на место бригаде «скорой помощи» осталось только конcтатировать смерть этого человека. Как рассказывают очевидцы в 
28 июня 2019, 09:11
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

В четверг, 27 июня, в первой половине дня на трассе неподалеку от Горячего Ключа в Краснодарском крае произошла массовая авария с пострадавшими. Столкновение зафиксировали на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около одиннадцати часов дня. По предварительным данным, 
27 июня 2019, 04:41
В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества

В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества

В Самарской области задержали семерых местных жителей, которых подозревают в нападениях по найму. В частности, речь идет о налете на дом главы Росимущества. Как установили во время расследования, 10 ноября прошлого года примерно в 20:00 несколько человек проникли в дом 
27 июня 2019, 03:25
Самарец попался на подкупе полицейского

Самарец попался на подкупе полицейского

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Этого человека подозревают в даче взятки. По версии следствия, 17 июня он находился в отделе полиции и попытался передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение 
26 июня 2019, 05:17
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Ночью во вторник, 25 июня, в Самаре автомобилист врезался в деревья, а затем сбежал. По данным областного ГУ МВД, это случилось в 04:00. 24-летний парень, у которого не было водительских прав, ехал на иномарке Toyota Mark II по улице Маломосковской. 
26 июня 2019, 11:42
Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли 
25 июня 2019, 08:21
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В столице 63-го региона началась доследственная проверка по факту столкновения катеров, в результате которого погибла молодая девушка. Напомним, что в пятницу, 21 июня примерно в 23:00 на Волге напротив пляжа «Барбошина поляна» в 300 метрах от берега не смогли разъехаться 
24 июня 2019, 11:46
В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц

В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц

В Японии произошло нападение, в результате которого пострадали несколько школьниц. Все случилось в городе Кавасаки. Неизвестный с ножом преступник напал на девочек в возрасте 5-7 лет, которые ждали автобус около станции Ноборито. В результате инцидента пострадали около 20 человек. Позже 
28 мая 2019, 02:55
Два человека погибли на пожаре в Пестравском районе Самарской области

Два человека погибли на пожаре в Пестравском районе Самарской области

В ночь на 20 апреля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в Пестравке. В 04:54 на улице Хлеборобов загорелся частный дом. Огнь распространился на площади 42 квадратных метра.

На тушение возгорания выехали 20 человек на 7 машинах.  В 05:27 

20 апреля 2019, 12:50
Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Поистине жуткая авария произошла утром, 1 марта в Красноярском районе Самарской области. Водитель «Ларгуса» ехал по самарской обводной дороге от Тольятти в сторону Казахстана. На втором километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка 

1 марта 2019, 02:04
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
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