|
В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»
С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом …
|
28 июня 2019, 01:33
|
Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба
Стало известно, что накануне в Тольятти расстреляли директора местного бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна. Злоумышленник попал в него четыре раза, 37-летний мужчина скончался от полученных ранений во дворе дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе, пишет ren.tv. …
|
28 июня 2019, 12:44
|
К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб
|
28 июня 2019, 12:22
|
В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной
|
28 июня 2019, 12:06
|
Назад в 90-е: в Тольятти у подъезда застрелили мужчину
В четверг, 27 июня, вечером произошло дерзкое убийство в Тольятти. В Центральном районе города, около дома №37 по улице Калмыцкой, неизвестные застрелили мужчину. Прибывшей на место бригаде «скорой помощи» осталось только конcтатировать смерть этого человека. Как рассказывают очевидцы в …
|
28 июня 2019, 09:11
|
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае
|
27 июня 2019, 04:41
|
В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества
|
27 июня 2019, 03:25
|
Самарец попался на подкупе полицейского
|
26 июня 2019, 05:17
|
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе
|
26 июня 2019, 01:44
|
Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу
|
26 июня 2019, 11:42
|
Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли …
|
25 июня 2019, 08:21
|
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка
|
24 июня 2019, 11:46
|
В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц
|
28 мая 2019, 02:55
|
Два человека погибли на пожаре в Пестравском районе Самарской области
|
20 апреля 2019, 12:50
|
Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области
|
1 марта 2019, 02:04
|
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»
25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили …
|
26 февраля 2019, 03:23
Мы Вам перезвоним!