10
22
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 14 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Детские театры области получат 17 миллионов рублей

Детские театры области получат 17 миллионов рублей

Самарские детские театры получат 17 миллионов рублей на развитие, сообщает областное министерство культуры. Средства поступят в рамках реализации федерального проекта «Театры – детям». Почти 15,5 млн перечислят из Москвы, остальную сумму доплатит область. Деньги распределят между 7 учреждениями: «СамАРТ», «Самарский 

6 октября 2017, 09:08
Под суд пойдет 33-летний самарец, обвиняемый в 73 преступлениях сексуального характера против детей

Под суд пойдет 33-летний самарец, обвиняемый в 73 преступлениях сексуального характера против детей

В областной столице будут судить 33-летнего самарца, которого обвиняют в 73 преступлениях сексуального характера против детей. Правоохранители смогли выйти на мужчину после того, как родители одной из девочек, которой едва исполнилось 13 лет, обратились в полицию. Они рассказали, что их 

4 октября 2017, 05:25
Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на психику детей

Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на психику детей

Специалисты Роспотребнадзора развеяли существующий миф о негативном влиянии спиннеров на психику юных россиян. Данные недавнего исследования говорят об отсутствии вреда.
При этом, по сообщению РИА Новости, эксперты обратили внимание на то, что игрушка может быть опасной для детей из-за 
3 октября 2017, 09:09
В «Волгаре» построят детский сад за 178 миллионов рублей

В «Волгаре» построят детский сад за 178 миллионов рублей

В самарском микрорайоне «Волгарь» появится детский сад на 240 мест. Стоимость объекта - 178 миллионов рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Главное управление организации торгов по Самарской области. Социальный объект построят в 9 квартале 

2 октября 2017, 05:16
В Самаре из-за менингита закрыли школу

В Самаре из-за менингита закрыли школу

В самарской школе №7, расположенной в Крутых Ключах, объявили карантин. Дети как минимум до 30 сентября переведены на дистанционное обучение, сообщается на сайте учебного заведения. По данным медиков, несколько школьников заболели менингитом. Аналогичные случаи зафиксированы в другом образовательном учреждении. Подробности 

27 сентября 2017, 04:24
Из детского сада - в реанимацию

Из детского сада - в реанимацию

Две воспитанницы одного из детских садов на улице Мориса Тореза в Самаре попали в больницу в тяжелом состоянии. У девочек обнаружили признаки отравления. Сейчас одна из них чувствует себя удовлетворительно, другая - находится в реанимации. По данному факту Ленинским межрайонным 

28 августа 2017, 06:12
Самарские чиновники обложили данью детский сад

Самарские чиновники обложили данью детский сад

В Самаре из городского департамента образования уволили двоих сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела. Оба работали консультантами в отделе дошкольного образования. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, прошлой осенью чиновники потребовали от заведующей одного 

30 июня 2017, 11:58
Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района

Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района

Такие нарушения в дошкольном учреждении «Золотое зернышко» обнаружила прокуратура Большечерниговского района. Поводом для инспекции стало анонимное обращение родителей.
Ревизоры выяснили: продукты питания в детсад привозят и принимают без сопроводительных документов. Их качество и безопасность для детского питания ничем не подтверждается. 

15 мая 2017, 04:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.