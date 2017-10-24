Новый трехэтажный детский сад в Стройкерамике рассчитан на 350 детей от 2 до 7 лет. Учреждение состоит из нескольких зданий, соединенных между собой внутренними переходами. Здесь есть свой медпункт с процедурной комнатой, кабинет психолога с комплексом сенсорного оборудования и даже спортивный зал с тренажерами.
На все про все было потрачено 325 миллионов рублей. Для сравнения, возведение среднестатистического дошкольного учреждения обычно обходится почти в два раза дешевле. В данном случае деньги были выделены из бюджетов всех уровней. Из Москвы пришло 23 с половиной миллиона, а область выделила почти 300.
Новый детский сад обеспечил рабочими местами 80 человек. Из них 40 — педагоги.
|
Детские театры области получат 17 миллионов рублей
Самарские детские театры получат 17 миллионов рублей на развитие, сообщает областное министерство культуры. Средства поступят в рамках реализации федерального проекта «Театры – детям». Почти 15,5 млн перечислят из Москвы, остальную сумму доплатит область. Деньги распределят между 7 учреждениями: «СамАРТ», «Самарский …
|
6 октября 2017, 09:08
|
Под суд пойдет 33-летний самарец, обвиняемый в 73 преступлениях сексуального характера против детей
|
4 октября 2017, 05:25
|
Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на психику детей
Специалисты Роспотребнадзора развеяли существующий миф о негативном влиянии спиннеров на психику юных россиян. Данные недавнего исследования говорят об отсутствии вреда.
При этом, по сообщению РИА Новости, эксперты обратили внимание на то, что игрушка может быть опасной для детей из-за …
|
3 октября 2017, 09:09
|
В «Волгаре» построят детский сад за 178 миллионов рублей
|
2 октября 2017, 05:16
|
В Самаре из-за менингита закрыли школу
В самарской школе №7, расположенной в Крутых Ключах, объявили карантин. Дети как минимум до 30 сентября переведены на дистанционное обучение, сообщается на сайте учебного заведения. По данным медиков, несколько школьников заболели менингитом. Аналогичные случаи зафиксированы в другом образовательном учреждении. Подробности …
|
27 сентября 2017, 04:24
|
Из детского сада - в реанимацию
|
28 августа 2017, 06:12
|
Самарские чиновники обложили данью детский сад
В Самаре из городского департамента образования уволили двоих сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела. Оба работали консультантами в отделе дошкольного образования. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, прошлой осенью чиновники потребовали от заведующей одного …
|
30 июня 2017, 11:58
|
Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района
Такие нарушения в дошкольном учреждении «Золотое зернышко» обнаружила прокуратура Большечерниговского района. Поводом для инспекции стало анонимное обращение родителей.
|
15 мая 2017, 04:15