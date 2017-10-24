Под суд пойдет 33-летний самарец, обвиняемый в 73 преступлениях сексуального характера против детей В областной столице будут судить 33-летнего самарца, которого обвиняют в 73 преступлениях сексуального характера против детей. Правоохранители смогли выйти на мужчину после того, как родители одной из девочек, которой едва исполнилось 13 лет, обратились в полицию. Они рассказали, что их …