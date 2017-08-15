По данным из неофициальных источников, люди в масках в этот раз работали сразу в двух департаментах: правовом и градостроительном. Руководитель последнего Сергей Рубаков сейчас находится под домашним арестом. Напомним, его задержали 2 июня при получении 2,5 миллионов рублей. Силовики взяли в разработку руководителя департамента градостроительства по заявлению главы СОФЖИ Реналя Мязитова. По версии следствия, в мае подозреваемый предложил помочь ему прекратить уголовное дело и передать для этого деньги неким высокопоставленным силовикам. Речь идет о расследовании факта незаконного получения субсидий госпредприятием «Стройконтроль», которое в период с 2012 по 2013 год возглавлял Мязитов.
В пресс-службе Самары информацию об обысках подтвердили, прислав на запрос ТЕРРЫ следующий ответ: "В Администрации города и ее структурных подразделениях достаточно часто проводятся оперативно-разыскные мероприятия, связанные с нашими совместными с правоохранительными органами усилиями по наведению порядка в сфере расходования бюджетных средств. Администрация часто выступает инициатором процессуальных действий. Так было, например, по факту нападения на заместителя руководителя МП «Спецкомбинат ритуальных услуг», по факту обнаружения хищений демонтированных незаконных киосков. Есть примеры и в сфере наружной рекламы. В частности, около двух месяцев назад в органы внутренних дел были направлены материалы по признакам мошенничества при демонтаже незаконных рекламных щитов.
Администрация города всегда оказывает необходимую поддержку правоохранительным органам при проведении подобных мероприятий, представляет требуемые документы. Сотрудники правоохранительных органов ведут себя предельно корректно, в соответствии с действующим законодательством. На работу подразделений мэрии это не влияет".
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