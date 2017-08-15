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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Мэрия Самары купила новую партию спецтехники для уборки улиц, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Победителем тендера стала московская «Компания СИМ-авто». При начальной цене аукциона в 70 миллионов рублей, она снизила свою планку почти на 13 миллионов. Теперь самарский департамент горхозяйства 

15 августа 2017, 05:03
«Евразийская корпорация автовокзалов» отсудила у мэрии Самары 2,6 млн рублей

«Евразийская корпорация автовокзалов» отсудила у мэрии Самары 2,6 млн рублей

«Евразийская корпорация автовокзалов», считающаяся аффилированной предпринимателю Фэние Хакимовой, выиграла судебные разбирательства с мэрией Самары. Как говорится в материалах областного арбитражного суда, спор возник из-за земельного участка, на котором расположен Центральный автовокзал. В 2012-м году город продал ЕКА территорию площадью более 

11 августа 2017, 03:48
В СК назвали причину обысков в мэрии Тольятти

В СК назвали причину обысков в мэрии Тольятти

Утренние обыски и выемка документов в тольяттинской мэрии, а именно в департаменте градостроительной деятельности, связаны с уголовным делом, в рамках которого чиновников Автограда подозревают в мошенничестве, совершенном в 2014 году. По версии следствия, они подписали акт выполненных работ, которые на 

3 августа 2017, 06:25
В мэрии Тольятти прошла выемка документов, пресс-служба готовит официальный комментарий

В мэрии Тольятти прошла выемка документов, пресс-служба готовит официальный комментарий

Сегодня утром в тольяттинской мэрии случился переполох. В департаменте градостроительной деятельности прошли обыски. Работали сотрудники ОБЭП, они изъяли документы. По предварительным данным, это связано с заведенным ранее уголовным делом, в рамках которого чиновников Автограда подозревают в мошенничестве. В пресс-службе администрации 

3 августа 2017, 12:32
Некоторым самарцам купят новое жилье

Некоторым самарцам купят новое жилье

Мэрия Самары объявила аукцион на приобретение 221 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Цена контракта - 375 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить 11 тысяч квадратных метров. В среднем - 34 тысячи рублей за квадрат, что почти в 

1 августа 2017, 12:08
Самарские чиновники ищут, у кого занять 3,6 миллиарда рублей

Самарские чиновники ищут, у кого занять 3,6 миллиарда рублей

Самарские власти попытаются занять 3 млрд 600 млн рублей на финансирование дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению банка, который откроет городу кредитные линии, объявила мэрия. Аукцион представлен 7 лотами. Согласно 

25 июля 2017, 04:25
На заводе «Тольяттиазот» идут обыски

На заводе «Тольяттиазот» идут обыски

На заводе «Тольяттиазот» проводятся следственные действия. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщил пресс-секретарь предприятия Дмитрий Масалитин. По его словам, в здании заводоуправления работают представители УБОП и Следственного комитета. Причиной визита стало уголовное дело об аварии, якобы 

4 апреля 2017, 02:24
В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.     

Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается 
24 ноября 2016, 01:11
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