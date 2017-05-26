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На крупнейший в мире фестиваль тяжелого рока проведут 7-километровый пивопровод
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25 мая 2017, 09:28
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Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев
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22 мая 2017, 01:00
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Гостям фестиваля «Барабаны мира» покажут, как снимать стресс
С 23 по 25 июня близ Тольятти состоится 14-й фестиваль «Барабаны мира». Мероприятие пройдет на турбазе «Транспортник», что на Федоровских лугах.
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17 мая 2017, 12:45
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15 мая отмечается международный день семьи
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15 мая 2017, 05:48
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В Самаре стартовал джазовый фестиваль "Moving Club Meets Friends - 2017"
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15 мая 2017, 02:21
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20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей
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15 мая 2017, 10:00
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
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7 мая 2017, 12:50
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9 мая 1945 года. Время Победы!
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9 мая 2017, 08:00
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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8 мая 2017, 09:02
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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7 мая 2017, 09:08
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В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России
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20 марта 2017, 06:18
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ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
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7 марта 2017, 09:58
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Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий
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28 мая 2016, 11:45
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«ТЕРРА» приглашает на День прессы
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24 мая 2016, 11:52
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Площадка «ТЕРРЫ» признана одной из лучших на фестивале «Пресса-2015»
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1 июня 2015, 03:53
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Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы
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30 мая 2015, 11:04