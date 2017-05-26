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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

В субботу в Самаре впервые состоится День парков, который уже более десяти лет празднуют в столице и Санкт-Петербурге. Разные программы запланированы сразу на нескольких городских площадках.
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
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9 мая 1945 года. Время Победы!

9 мая 1945 года. Время Победы!

9 мая 1945 года. Время Победы!
 
В этот день Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР И.В.Сталин поздравил советский народ с Праздником Победы! Завершилась Великая Отечественная война, проходившая с 22 июня 
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

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ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

7 мая 1945 года. 1416-й день войны. 

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА севернее и юго-восточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕНТИН, ЦЕРБСТ. 
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 
7 мая 2017, 09:08
В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В Самаре главное торжество прошло на площади Куйбышева. Там собрались почти 10 тысяч горожан.
На один день самая большая площадь Европы превратилась в огромную танцевальную площадку. В честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией студенты самарских вузов провели уличный дэнс-батл.
Впервые 

20 марта 2017, 06:18
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле 

7 марта 2017, 09:58
Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня, 28 мая, в Струковском парке Самары открылся традиционный День прессы. В мероприятии участвует более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства – полиция и ФСИН.
 
Одной из самых посещаемых станет площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
28 мая 2016, 11:45
«ТЕРРА» приглашает на День прессы

«ТЕРРА» приглашает на День прессы

Через «ТЕРРУ» к звездам! Проложим путь в телевизионной галактике!

Приходи и ты 28 мая в 11:00 на главную площадку фестиваля «Пресса-2016» в Струковском саду. Прими участие в космической одиссее «ТЕРРЫ»!

Призы, подарки, конкурсы - землянам. Также открытие новых звезд в самарской блогосфере и 

24 мая 2016, 11:52
Площадка «ТЕРРЫ» признана одной из лучших на фестивале «Пресса-2015»

Площадка «ТЕРРЫ» признана одной из лучших на фестивале «Пресса-2015»

В Самаре в Струковском саду прошел фестиваль «Пресса-2015». В этом году мероприятие посвятили 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей праздника работали 22 тематические площадки - ведущих СМИ региона, вузов и силовых ведомств. Главной, уже по традиции, стала площадка 
1 июня 2015, 03:53
Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы

Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы

Сегодня, 30 мая,  в Струковском парке Самары состоялся традиционный День прессы. В мероприятии участвовали более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства - полиция, госнаркоконтроль, ФСИН.

Одной из самых посещаемых стала площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
30 мая 2015, 11:04
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