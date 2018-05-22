Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет. Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. …