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Материалы по теме:

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, 
22 мая 2018, 09:48
В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. 
21 мая 2018, 09:57
Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.

Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. 

21 мая 2018, 09:39
Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как 
20 мая 2018, 03:22
Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Сызранские подростки затеяли весьма опасные игры на железнодорожных путях. Четверо детей в возрасте 13-14 лет развлекались тем, что забирались на крыши вагонов, которые располагались в районе улицы Ерамасова.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они сняли 
18 мая 2018, 01:41
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре

Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре

В ночь на 16 апреля в Самаре начался ремонт улицы Ново-Вокзальной. Работы стартовали на отрезке от улицы Стара-Загора до Вольской. Сейчас идет фрезерование проезжей части. На этом этапе с дороги будет снят верхний, изношенный слой асфальта. Работы продлятся до конца 

16 апреля 2018, 07:10
Самарцы требуют запретить сыпать химреагенты на дороги и тротуары

Самарцы требуют запретить сыпать химреагенты на дороги и тротуары

Жители Самарской области потребовали запретить использование химических реагентов на дорогах и во дворах. Соответствующая петиция опубликована на портале Российской общественной инициативы. Присутствие противогололедных составов на проезжей части приводит к коррозии автомобильной техники и разрушению асфальта, аргументируют граждане. Кроме того, на 

19 января 2018, 05:27
В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.

«Проверили 
13 декабря 2017, 03:23
В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В среду, 29 ноября, самарские спасатели приняли участие в ликвидации происшествия на воде. По предварительной информации, в озеро Яицкое под Самарой упал парапланерист. Мужчина утонул. Ему было 67 лет. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:08.

«К месту происшествия выезжали 

30 ноября 2017, 05:14
Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт

Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт

В Интернете появилось фото большой ямы на дороге по улице Фрунзе, рядом с ОДО. Она возникла в результате коммунальной аварии в воскресенье, 1 октября. Это не провал, а технологическая яма после устранения утечки.

«Яма не сама по себе образовалась, 
5 октября 2017, 12:27
«И на том свете нет покоя»: Рядом с кладбищем «Рубежное» случился крупный пожар

«И на том свете нет покоя»: Рядом с кладбищем «Рубежное» случился крупный пожар

В ночь с пятницы на субботу, с на 1 на 2 сентября, в Самаре случился крупный пожар. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, напротив кладбища Рубежное примерно в 01:00 загорелась свалка.
 
На место происшествия выезжал пожарный расчет - 
2 сентября 2017, 06:02
Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
Как поясняют специалисты, благодаря токопроводящим наноэлементам, внедренным в классическое дорожное покрытие, серьезно сокращаются 

7 июля 2017, 03:32
Самарец предложил штрафовать «животных»

Самарец предложил штрафовать «животных»

Блогер Игорь Кондратьев пожаловался на «отмороженных свиней» из частного сектора на улице Балаковской. "С 29 апреля по 1 мая они вывалили весь мусор со своих авгиевых конюшен на местную муниципальную свалку. Спиленные деревья, старые матрасы, мешки с листьями. О 
4 мая 2017, 05:40
В Самаре устанавливают видеонаблюдение за стихийными свалками

В Самаре устанавливают видеонаблюдение за стихийными свалками

Камеры видеофиксации появляются в местах образования стихийных свалок. Один из приборов уже следит за перекрёстком улиц Магистральной и Брянской. Сюда многие жители и предприятия Кировского района без разрешения выбрасывают отходы. Как правило, это происходит в темное время суток. 

Администрацией 
8 апреля 2015, 01:59
В Самаре решили снизить расходы на ликвидацию незаконных свалок

В Самаре решили снизить расходы на ликвидацию незаконных свалок

В 2015 году на ликвидацию незаконных свалок в Самаре будет направлено почти 7 млн рублей. Такое решение было принято в гордуме на заседании комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию. В 2014 году на эти цели выделили 12 
13 марта 2015, 12:10
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