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Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани
В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, …
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22 мая 2018, 09:48
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В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»
Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. …
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21 мая 2018, 09:57
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Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани
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21 мая 2018, 09:39
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Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры
19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как …
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20 мая 2018, 03:22
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Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани
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18 мая 2018, 01:41
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Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
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7 мая 2018, 10:25
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Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре
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16 апреля 2018, 07:10
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Самарцы требуют запретить сыпать химреагенты на дороги и тротуары
Жители Самарской области потребовали запретить использование химических реагентов на дорогах и во дворах. Соответствующая петиция опубликована на портале Российской общественной инициативы. Присутствие противогололедных составов на проезжей части приводит к коррозии автомобильной техники и разрушению асфальта, аргументируют граждане. Кроме того, на …
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19 января 2018, 05:27
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В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом
Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.
«Проверили …
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13 декабря 2017, 03:23
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В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул
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30 ноября 2017, 05:14
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Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт
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5 октября 2017, 12:27
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«И на том свете нет покоя»: Рядом с кладбищем «Рубежное» случился крупный пожар
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2 сентября 2017, 06:02
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Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие
Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
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7 июля 2017, 03:32
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Самарец предложил штрафовать «животных»
Блогер Игорь Кондратьев пожаловался на «отмороженных свиней» из частного сектора на улице Балаковской. "С 29 апреля по 1 мая они вывалили весь мусор со своих авгиевых конюшен на местную муниципальную свалку. Спиленные деревья, старые матрасы, мешки с листьями. О …
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4 мая 2017, 05:40
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В Самаре устанавливают видеонаблюдение за стихийными свалками
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8 апреля 2015, 01:59
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В Самаре решили снизить расходы на ликвидацию незаконных свалок
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13 марта 2015, 12:10