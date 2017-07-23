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До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»
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23 июля 2017, 03:36
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Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области
В связи с установившейся жаркой погодой в нескольких районах Самарской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Речь идет о Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Приволжском районах. В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, употреблять на охоте …
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17 июля 2017, 12:29
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Экспедиция с иконой Ушакова пополнила в Сызрани запасы топлива и провианта
Экспедиция «Голубое ожерелье», которая следует из Санкт-Петербурга в Севастополь, вчера, 14 июля, пришвартовалась у спасательной станции Сызрани, чтобы пополнить запасы горючего и продовольствия, передает КТВ-ЛУЧ.
Участники экспедиции везут с собой икону знаменитого адмирала российского флота Федора Федоровича Ушакова, …
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16 июля 2017, 04:37
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На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош
Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди …
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15 июля 2017, 03:46
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Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом
Певица Глюк'oZa работает над ролью в мистической многосерийной картине за полярным кругом. Съемки пилотной серии в полном разгаре, по предварительным сведениям, триллер будет называться «Мертвое озеро».
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7 апреля 2017, 12:15
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В Италии археологи нашли скелет 13-летней «девочки-ведьмы»
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19 ноября 2015, 12:12
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В Интернете появился трейлер самого страшного фильма
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19 августа 2015, 11:11
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Премия Гудини: россиянам со сверхспособностями обещают миллион рублей
Премия имени Гудини учреждена в России. Организаторы обещают миллион рублей тому, кто в ходе эксперимента сумеет доказать свои неординарные способности к экстросенсорике, ясновидению, телепатии, левитации или телекинетике.
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28 июля 2015, 04:03