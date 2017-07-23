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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»

До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»

В полицию Сызрани обратилась местная 76-летняя жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества.

По словам пенсионерки, около одного из домов по проспекту 50 лет Октября к ней подошел неизвестный мужчина. Он предложил ей продать ему любую подержанную бытовую технику.
23 июля 2017, 03:36
Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области

Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области

В связи с установившейся жаркой погодой в нескольких районах Самарской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Речь идет о Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Приволжском районах. В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, употреблять на охоте 

17 июля 2017, 12:29
Экспедиция с иконой Ушакова пополнила в Сызрани запасы топлива и провианта

Экспедиция с иконой Ушакова пополнила в Сызрани запасы топлива и провианта

Экспедиция «Голубое ожерелье», которая следует из Санкт-Петербурга в Севастополь, вчера, 14 июля, пришвартовалась у спасательной станции Сызрани, чтобы пополнить запасы горючего и продовольствия, передает КТВ-ЛУЧ.

Участники экспедиции везут с собой икону знаменитого адмирала российского флота Федора Федоровича Ушакова, 
16 июля 2017, 04:37
На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
 
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди 
15 июля 2017, 03:46
Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом

Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом

Певица Глюк'oZa работает над ролью в мистической многосерийной картине за полярным кругом. Съемки пилотной серии в полном разгаре, по предварительным сведениям, триллер будет называться «Мертвое озеро».
Режиссером сериала будет известный по лентам "Духless" и "Духless-2" Роман Прыгунов. Как рассказывают российские 

7 апреля 2017, 12:15
В Италии археологи нашли скелет 13-летней «девочки-ведьмы»

В Италии археологи нашли скелет 13-летней «девочки-ведьмы»

Исследователи из Италии в процессе раскопок на юге Апеннинского полуострова обнаружили останки девочки примерно 13 лет. Как было установлено, она была захоронена в средние века. С учетом того, как именно она была предана земле, специалисты сделали вывод, что сограждане ее 
19 ноября 2015, 12:12
В Интернете появился трейлер самого страшного фильма

В Интернете появился трейлер самого страшного фильма

Скоро выйдет в прокат мистический триллер «Ведьма», совместно произведенный Канадой и США. Кинолента богата визуальными полунамеками и обещает быть очень захватывающей. Она уже получила приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс», высоко оценена также работа оператора.

Те, кто уже 
19 августа 2015, 11:11
Премия Гудини: россиянам со сверхспособностями обещают миллион рублей

Премия Гудини: россиянам со сверхспособностями обещают миллион рублей

Премия имени Гудини учреждена в России. Организаторы обещают миллион рублей тому, кто в ходе эксперимента сумеет доказать свои неординарные способности к экстросенсорике, ясновидению, телепатии, левитации или телекинетике.
 
Принять участие в эксперименте смогут совершеннолетние лица, оформившие соответствующую заявку на русском языке 
28 июля 2015, 04:03
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