Мать и ее 13-летний сын погибли в Тольятти после падения с 9-го этажа Следственный комитет по Самарской области начал проверку по факту падения в Тольятти с 9-го этажа жилого дома женщины с ребенком. Трагедия произошла на бульваре Космонавтов в ночь с 10 на 11 ноября. 30-летняя женщина и ее 13-летний сын от полученных …