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В Тольятти 14-летний подросток разбился насмерть после падения с 10 этажа
В Тольятти 14-летний подросток разбился насмерть после падения с 10 этажа. Трагедия произошла вчера, 31 мая, вечером на улице Офицерской Автозаводского района Автограда.
Как пишут в паблике «Патруль Тольятти», подростку было 14 лет. В обстоятельствах гибели мальчика предстоит …
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1 июня 2019, 01:27
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В Самаре погибла 80-летняя бабушка, выпавшая с 5-го этажа
Вчера, 11 мая, вечером из окна квартиры на 5-м этаже одного из домов по улице Стара-Загора выпала пожилая 80-летняя женщина. По словам очевидцев, это было очень неожиданно, никто не заметил, что произошло, пишет КП Самара.
Пенсионерка скончалась на …
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12 мая 2019, 04:46
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Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре
Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в …
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18 февраля 2019, 04:59
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Мать и ее 13-летний сын погибли в Тольятти после падения с 9-го этажа
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11 ноября 2018, 04:21
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