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Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин
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24 июня 2017, 04:12
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12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью
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24 июня 2017, 01:41
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В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев
В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали водитель, перевозившего на личной машине украденные крышки от колодцев, пишет КТВ Луч.
В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во …
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21 июня 2017, 11:13
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Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда "скорой"
Сегодня, 19 июня, утром в одном из частных домов Сызрани 38-летняя женщина родила девочку весом 2 кг 420 граммов, передает «КТВ ЛУЧ». Прибывшим врачам "Скорой помощи" осталось только перерезать пуповину и госпитализировать мать с младенцем в Перинатальный центр ЦГБ.
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19 июня 2017, 11:29
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В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки
О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
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29 апреля 2017, 06:39
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В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео
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23 июля 2016, 06:29
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В блогах: Очередная стройка на месте детской площадки в Самаре
Блогер Анна Носова пожаловалась на "очередную стройку на месте детской площадки". "Во дворе на улице Дачной, рядом с домами №№ 74 и 72 по Пензенской, собираются возводить 16-этажный жилой дом. Однако, по мнению местных жителей, строительство на этом участке …
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30 марта 2016, 05:00
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В блогах: Секретная тренировочная база ДПС в Самаре
В сообществе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в нашем городе появилась "секретная тренировочная база ДПС". Неизвестные умельцы в одном из дворов построили детскую площадку в стиле российского МВД. Тут есть все - пост ГИБДД, патрульная машина и даже …
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9 февраля 2016, 09:38