В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили … К полицейским обратилась 35-летняя жительница областной столицы. Она рассказала, что знакомый мужа похитил у нее 42 тысячи рублей. Оказалось, что в день «икс» благоверный женщины распивал спиртное в компании своего приятеля. Когда у них закончились деньги, то они пришли домой