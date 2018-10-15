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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

В понедельник рано утром, 15 октября, на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в областной столице столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Lada Granta и Subaru. Две машины получили механические повреждения — по предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой, 
15 октября 2018, 02:08
Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому 
15 октября 2018, 01:37
Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей

Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей

Появилась видеозапись задержания защитника «Крыльев Советов», 23-летнего Георгия Тигиева. Его поймали во время поездки в нетрезвом виде. На видео запечатлена сцена, когда футболист не хотел отдавать свой внедорожник на время прохождения медицинского освидетельствования. 
 
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15 октября 2018, 12:48
В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

К полицейским обратилась 35-летняя жительница областной столицы. Она рассказала, что знакомый мужа похитил у нее 42 тысячи рублей. Оказалось, что в день «икс» благоверный женщины распивал спиртное в компании своего приятеля. Когда у них закончились деньги, то они пришли домой 
15 октября 2018, 11:25
Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео

Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео

Крупный пожар в историческом центре Сызрани попал на видео. О возгорании стало известно в 19:57. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 200 квадратных метров горел деревянный безхозный дом. На месте событий работали 27 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
15 октября 2018, 08:27
В блогах: странный пожар на территории тольяттинского

В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки 
13 октября 2018, 09:07
В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне

В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне

В среду вечером, 10 октября, произошел пожар в Автозаводском районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях в 21:36. По адресу на улице Яшина выехали 11 сотрудников оперативного ведомства и 3 единицы техники. Позже 
11 октября 2018, 12:14
Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской

Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской

В ночь на вторник, 9 октября, произошел пожар на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 00:53. По указанному адресу выехали 32 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 11 единиц 
9 октября 2018, 11:51
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