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Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»
В Сызрани у супермаркета «Пятерочка» супруг зарезал жену, нанеся ей не менее 7 ножевых ударов, сообщает областной следственный комитет.
Происшествие случилось сегодня вечером у супермаркета сети на улице Победы. Там разгорелся трагический семейный конфликт, в котором участвовали 35-летние супруги-ровесники …
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30 января 2017, 11:01
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Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке
32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим …
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24 января 2017, 11:16
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На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки
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22 января 2017, 03:28
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке
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21 января 2017, 03:42
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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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В Чапаевске в ДТП пострадали 5 человек, среди них 6-летний мальчик
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27 октября 2016, 02:14
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В блогах: автоледи помогла мальчику - тольяттинец опубликовал видео
В Интернете набирает популярность запись с видеорегистратора, опубликованная в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте".
Местный житель стал свидетелем, как оживлённое шоссе перебегали мальчишки вне пешеходного перехода. Один из них (по всей видимости, самый маленький) не успел и остался …
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18 октября 2016, 11:23
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В Самарской области инвалид изнасиловал 11-летнего мальчика в гараже
В Сергиевском районе Самарской области проводится проверка по заявлению о сексуальном насилии в отношении ребенка. Жертвой насильника стал 11-летний мальчик. В полицию обратилась его мать, сообщает портал «Волга-Ньюс».
Женщина сообщила, что ее сын пострадал от действий 33-летнего односельчанина. …
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21 сентября 2016, 11:21
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В Самаре задержан грабитель, отнявший телефон у 8-летнего мальчика
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5 сентября 2016, 07:23
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В Подмосковье онкобольной себя подорвал на самодельной бомбе
В подмосковном Домодедове 52-летний местный житель скончался после взрыва в собственной квартире. Об этом сообщают отечественные средства массовой информации.
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16 августа 2016, 01:06
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В Самаре женщина оставила записку и выпрыгнула из окна
Самарские следователи проводят проверку по факту гибели женщины. Трагедия случилась в пятницу, 29 июля, в Куйбышевском районе Самары.
Около дома на улице Осетинской (это в микрорайоне Волгарь) нашли тело женщины. Специалисты обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты (по неофициальной информации, …
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1 августа 2016, 10:25
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В Самаре мужчина зарезал двоих детей, сожительницу и себя
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20 июля 2016, 06:52