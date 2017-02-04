В блогах: автоледи помогла мальчику - тольяттинец опубликовал видео



Местный житель стал свидетелем, как оживлённое шоссе перебегали мальчишки вне пешеходного перехода. Один из них (по всей видимости, самый маленький) не успел и остался … В Интернете набирает популярность запись с видеорегистратора, опубликованная в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте".Местный житель стал свидетелем, как оживлённое шоссе перебегали мальчишки вне пешеходного перехода. Один из них (по всей видимости, самый маленький) не успел и остался