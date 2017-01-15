В Сызрани водолазы поисково-спасательной службы провели работы по подъему затонувшего в Волге автомобиля «ВАЗ-2109». При каких обстоятельствах машина оказалась под водой и сколько времени она там находилась – не сообщается. О проведении «спасательных работ» в ПСС сообщили в четверг, 10 …