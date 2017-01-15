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Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд
50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
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14 января 2017, 03:23
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В Сызрани вагоны сошли с рельсов
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10 января 2017, 10:48
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Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость
Автономия татар г. о. Сызрань обратилась с отрытым письмом к президенту России с просьбой восстановить историческую справедливость и удостоить посмертно наградами четырех советских воинов, водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в 1945 году.
Как утверждают авторы документа, стяг над крышей здания …
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9 января 2017, 03:38
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В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января
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9 января 2017, 01:10
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В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак
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15 декабря 2016, 10:12
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Спасатели эвакуировали из Рождествено 58-летнего мужчину в состоянии комы
В воскресенье, 20 ноября, около 15 часов спасатели эвакуировали в Самару с правого берега Волги 58-летнего мужчину. Он находился в состоянии комы, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
Вызов на спасательную станцию «Центральная» поступил в 13 часов 59 минут. Требовалась эвакуация …
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21 ноября 2016, 09:50
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В Самарской области водолазы достали «ВАЗ-2109» со дна Волги, есть фото
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11 ноября 2016, 01:31
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В Кинеле произошла утечка серной кислоты
Сегодня, 9 октября, на станции Кинель Куйбышевской железной дороги произошла утечка серной кислоты. К ликвидации ЧП уже приступили спасатели, передает Федеральное агентство новостей.
По данным портала, протечка одной из многотонных цистерн с опасным химическим веществом обнаружилась во время формирования состава на …
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9 октября 2016, 08:13