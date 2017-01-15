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Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
 
Трагедия случилась вчера, 13 января. О произошедшем сотрудники Сызранского линейного отдела узнали в 9:24.
 
По предварительной версии полицейских, машинист заметил мужчину и начал экстренно 

14 января 2017, 03:23
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость

Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость

Автономия татар г. о. Сызрань обратилась с отрытым письмом к президенту России с просьбой восстановить историческую справедливость и удостоить посмертно наградами четырех советских воинов, водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в 1945 году.

Как утверждают авторы документа, стяг над крышей здания 

9 января 2017, 03:38
В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Сызрани в результате запуска пиротехники прямо в новогоднюю ночь пострадали двое детей. 5-летней девочке осколок петарды ранил глаз. Другая малышка, на год ее младше, получила повреждение бедра. На месте обеим сызранкам врачи скорой оказали медицинскую помощь.

Напомним, в 
9 января 2017, 01:10
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В среду, 14 декабря, спасатели города Октябрьск Самарской области спасли на Волге рыбака. При 20-градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. В 13 часов 34 минуты 

15 декабря 2016, 10:12
Спасатели эвакуировали из Рождествено 58-летнего мужчину в состоянии комы

Спасатели эвакуировали из Рождествено 58-летнего мужчину в состоянии комы

В воскресенье, 20 ноября, около 15 часов спасатели эвакуировали в Самару с правого берега Волги 58-летнего мужчину. Он находился в состоянии комы, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Вызов на спасательную станцию «Центральная» поступил в 13 часов 59 минут. Требовалась эвакуация 

21 ноября 2016, 09:50
В Самарской области водолазы достали «ВАЗ-2109» со дна Волги, есть фото

В Самарской области водолазы достали «ВАЗ-2109» со дна Волги, есть фото

В Сызрани водолазы поисково-спасательной службы провели работы по подъему затонувшего в Волге автомобиля «ВАЗ-2109». При каких обстоятельствах машина оказалась под водой и сколько времени  она там находилась – не сообщается. О проведении «спасательных работ» в ПСС сообщили в четверг, 10 
11 ноября 2016, 01:31
В Кинеле произошла утечка серной кислоты

В Кинеле произошла утечка серной кислоты

Сегодня, 9 октября, на станции Кинель Куйбышевской железной дороги произошла утечка серной кислоты. К ликвидации ЧП уже приступили спасатели, передает Федеральное агентство новостей.
 
По данным портала, протечка одной из многотонных цистерн с опасным химическим веществом обнаружилась во время формирования состава на 
9 октября 2016, 08:13
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