«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа … Самарский клуб «Крылья Советов» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за нарушения на матче с «Енисеем» в 19-м туре премьер-лиги. Дело в том, что во время игры диктор стадиона по