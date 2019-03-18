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«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа
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18 марта 2019, 09:13
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«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве
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18 марта 2019, 08:49
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В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от …
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17 марта 2019, 10:01
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На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто
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17 марта 2019, 08:39
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На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис
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16 марта 2019, 02:50
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На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик
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15 марта 2019, 09:38
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В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
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13 марта 2019, 07:50
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Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми
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13 марта 2019, 04:08
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В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала
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13 марта 2019, 08:20
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Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей
Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре …
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12 марта 2019, 01:54
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В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
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11 марта 2019, 01:50
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Ночной пожар: в Тольятти 8 человек тушили торговый павильон
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11 марта 2019, 10:07
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