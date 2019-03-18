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«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

Самарский клуб «Крылья Советов» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за нарушения на матче с «Енисеем» в 19-м туре премьер-лиги. Дело в том, что во время игры диктор стадиона по 
18 марта 2019, 09:13
«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

В Тольятти возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителя одной из местных строительных фирм. Как сообщили в региональном Главке полиции, правоохранители обратили внимание на действия этого человека при оформлении договора продажи квартиры в 
18 марта 2019, 08:49
В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от 
17 марта 2019, 10:01
На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

В субботу днем, 16 марта, в областной столице случилась массовая авария на пересечении проспекта Юных Пионеров и Краснодонской. По словам очевидца происшествия, «ВАЗ 2107» ехал по Юных Пионеров в сторону Воронежской - по главной дороге. Иномарка «Шевроле» направлялась по Краснодонской 
17 марта 2019, 08:39
На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис

На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис

Вчера, 15 марта, в 22.29 поступило сообщение о пожаре на улице Алма-Атинской, 63.
 
По информации ГУ МЧС по Самарской области, по указанному адресу загорелось двухэтажное строение. Пламя охватило площадь в 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй повышенный ранг 
16 марта 2019, 02:50
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

В пятницу, 15 марта, произошел пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске. Сигнал о возгорании в доме на улице Миронова поступил дежурным в 16:02. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погиб ребенок — шестилетний мальчик скончался в 
15 марта 2019, 09:38
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В среду, 13 марта, произошел пожар в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании в доме № 20 в 5 переулке поступил в 17:28. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный частный дом на 
13 марта 2019, 07:50
Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Жители Сызрани обратили внимание на необычное явление - осадки с живыми насекомыми. Во вторник, 12 марта, странный снегопад засняли в поселке Балашейка Сызранского района. На записи можно увидеть, что снег буквально усыпан насекомыми черного цвета. 
 
- В Балашейке сегодня выпал 
13 марта 2019, 04:08
В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала

В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала

Во вторник, 12 марта, случилось ЧП на улице Володарского в Сызрани. Там в шахту подвала у дома № 16 провалился 63-летний мужчина. По словам очевидцев, по всей видимости, в пьяном виде он пошел за добавкой в магазин известной алкогольной сети, 
13 марта 2019, 08:20
Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре 
12 марта 2019, 01:54
В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В понедельник, 11 марта, стало известно о неприятной истории, которая произошла в Сызрани на днях. 8 марта снегоуборочная техника работала в частном секторе по просьбам местных жителей. Но не всем это понравилось - на улице Южной житель одного из частных 
11 марта 2019, 01:50
Ночной пожар: в Тольятти 8 человек тушили торговый павильон

Ночной пожар: в Тольятти 8 человек тушили торговый павильон

В воскресенье, 10 марта, в 01:54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Гагарина в Центральном районе Автограда. На место событий выехали 8 человек, которые использовали две единицы техники. Выяснилось, что горел торговый павильон на 
11 марта 2019, 10:07
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