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Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц
Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.
Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой …
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5 марта 2017, 06:39
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Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения
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4 марта 2017, 05:30
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Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото
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4 марта 2017, 03:52
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41
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В Самарской области улучшили «качество призывников»
1 октября стартует призывная кампания. Из региона в вооруженные силы России отправятся 2,5 тысячи человек. Во вторник в здании правительства прошел инструктаж военных комиссаров, врачей и представителей призывных комиссий в муниципалитетах. Кроме того, участники обсудили итоги весеннего набора. Тогда они …
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29 сентября 2015, 04:25
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Самарским призывникам будут выдавать пластиковые карты с личной информацией
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9 апреля 2014, 05:06
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Призывникам предлагают самим приходить за повесткой
Государственная дума РФ планирует активизировать работу над законопроектом, который предписывает военнообязанным людям лично приходить в военкомат за повестками в определенный срок, сообщает РИА Новости.
Документ предполагает наказание для тех, кто нарушит правила. Если это произойдет, призывника будут считать уклонистом от службы …
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23 января 2014, 11:17
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Сотрудники самарского военкомата получат по заслугам
Шесть лет лишения свободы условно - в скандальном деле о хищении 5,5 млн руб. сотрудником самарского областного военкомата поставлена точка. Напомним, бывший начальник административно-хозяйственного отделения ведомства Владимир Казьмин заключал с клининговыми фирмами фиктивные договоры и вместо главного комиссара губернии Александра Даньшина …
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16 апреля 2013, 10:35