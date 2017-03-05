Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.



Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой … Сызранский ЛО МВД на транспортесерию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой