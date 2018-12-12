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В блогах: Берите пример с Томска!
Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за …
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12 декабря 2018, 09:08
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В блогах: две дыры
"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой …
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12 декабря 2018, 09:01
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В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai
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12 декабря 2018, 05:57
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«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками
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12 декабря 2018, 05:28
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В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена
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12 декабря 2018, 05:02
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В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома
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12 декабря 2018, 12:58
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Черный дым столбом: в Тольятти горит цех по производству лакокрасочных материалов
В среду, 5 декабря, в Тольятти возник серьезный пожар - на улице Северной загорелся цех по производству лакокрасочных материалов. По словам очевидцев, пламя разгоралось очень быстро, было слышно, как взрываются бочки с содержимым. Огонь вышел за пределы здания, над …
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5 декабря 2018, 05:08
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В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина
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5 декабря 2018, 10:38
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В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть
Сегодня, 1 декабря, рано утром в Самаре на перекрёстке улиц Димитрова и Молодёжной загорелся автомобиль, передает 63 со ссылкой на очевидцев происшествия.
«Выглянули из окна, а там такое! Пламя охватило машину буквально за несколько секунд. Дым поднимался огромным …
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1 декабря 2018, 02:38