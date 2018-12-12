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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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В блогах: Берите пример с Томска!

В блогах: Берите пример с Томска!

Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за 
12 декабря 2018, 09:08
В блогах: две дыры

В блогах: две дыры

"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой 
12 декабря 2018, 09:01
В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В среду, 12 декабря, по предварительным данным около дома №25 по улице Обувной иномарка Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автобусом ПАЗ. После удара автобус, следовавший по маршруту 215, скатился в кювет и врезался 
12 декабря 2018, 05:57
«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

Самарские «Крылья Советов» планируют усилить с помощью 4-6 новых игроков. Об этом рассказал главный тренер команды Миодраг Божович. По словам наставника, футбольный клуб - трудная работа: идет селекция и команда строится. 

- В Самаре хотят создать коллектив, который был бы 
12 декабря 2018, 05:28
В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

С 12 декабря в Сызрани постановлением губернатора объявлен карантин по бешенству — в городе нашли зараженное смертельным вирусом животное. Предполагается, что карантин продлится до 12 февраля. Во время него нельзя продавать животных, вывозить их за границы населенного пункта, проводить выставки 
12 декабря 2018, 05:02
В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

Трогательная история произошла на днях после сильнейшего пожара в штате Калифорния. Огонь добрался до одного из многочисленных домов. Его хозяева успели эвакуироваться, но не  успели забрать с собой кошку. Она должна была остаться в доме у родителей.

Спустя месяц, 
12 декабря 2018, 12:58
Черный дым столбом: в Тольятти горит цех по производству лакокрасочных материалов

Черный дым столбом: в Тольятти горит цех по производству лакокрасочных материалов

В среду, 5 декабря, в Тольятти возник серьезный пожар - на улице Северной загорелся цех по производству лакокрасочных материалов. По словам очевидцев, пламя разгоралось очень быстро, было слышно, как взрываются бочки с содержимым. Огонь вышел за пределы здания, над 
5 декабря 2018, 05:08
В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина

В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина

В ночь на среду, 5 декабря, произошел пожар в Тольятти. Сигнал о возгорании на бульваре Кулибина в Автозаводском районе поступил в 01:42. По данным регионального ГУ МЧС, на площади 20 квадратных метров горел торговый павильон. На место событий выехали 15 
5 декабря 2018, 10:38
В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть

В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть

Сегодня, 1 декабря, рано утром в Самаре на перекрёстке улиц Димитрова и Молодёжной загорелся автомобиль, передает 63 со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Выглянули из окна, а там такое! Пламя охватило машину буквально за несколько секунд. Дым поднимался огромным 
1 декабря 2018, 02:38
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