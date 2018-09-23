В Самарской области развелись 7918 пар За первые 7 месяцев этого года в нашем регионе вступили в брак 10 238 пар. По информации Самарастата, это меньше, чем в прошлом году на 1968 новых союзов. Судя по статистике, количество самарцев, мечтающих о собственной семье и брачных узах …