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Материалы по теме:

Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»

Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»

Региональный Минлесхоз опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивности на тольяттинском предприятии «Фосфор». Территория этого завода не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей Автограда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на собственные данные и радиационно-гигиенический 
23 сентября 2018, 10:15
В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»

В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»

В понедельник, 24 сентября на стадионе «Самара Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В связи с футбольным поединком на окрестных улицах введут ограничения движения. С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам: 
23 сентября 2018, 09:58
Почти тысяча верующих побывали на первой службе в Софийском соборе

Почти тысяча верующих побывали на первой службе в Софийском соборе

В воскресенье, 23 сентября, в областной столице открыл двери для посетителей Софийский собор, расположенный на 4-й очереди набережной. Открытие храма приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в храме совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. В первый же день работы 
23 сентября 2018, 09:46
В Самарской области развелись 7918 пар

В Самарской области развелись 7918 пар

За первые 7 месяцев этого года в нашем регионе вступили в брак 10 238  пар. По информации Самарастата, это меньше, чем в прошлом году на 1968 новых союзов. Судя по статистике, количество самарцев, мечтающих о собственной семье и брачных узах 
23 сентября 2018, 09:15
В Самаре молодая девушка попала под колеса иномарки

В Самаре молодая девушка попала под колеса иномарки

В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал пешеход. Авария случилась вчера, 22 сентября, около 6 часов вечере на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза.
 
По данным полиции, 27-летняя женщина переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал 

23 сентября 2018, 06:08
Водитель скончался на месте: Под Тольятти Lada Priora выехала на «встречку» и протаранила «Ниву»

Водитель скончался на месте: Под Тольятти Lada Priora выехала на «встречку» и протаранила «Ниву»

39-летнюю пассажирку и другого водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. 
23 сентября 2018, 05:42
В Самаре 22-й трамвай сбил велосипедиста

В Самаре 22-й трамвай сбил велосипедиста

Сегодня, 23 сентября, днем на улице Ново-Садовой, в районе пересечения с Лукачева, под трамвай 22-го маршрута, следовавшего из центра, попал велосипедист.

По версии сотрудников полиции, получившего травмы велосипедиста доставили в больницу. Данных о его личности и состоянии пока нет. 
23 сентября 2018, 05:22
В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном 
22 сентября 2018, 11:12
В Самаре автобус с пассажирами снес электрически столб

В Самаре автобус с пассажирами снес электрически столб

Сегодня, 22 сентября, в Самаре на улице Аминева произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Подслушано | Самара» соцсети «ВКонтакте».

По словам, очевидцев, впереди едущая машина поворачивала без поворотников, автобус пытался объехать ее 
22 сентября 2018, 03:44
В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти врачи спасали годовалую девочку. Оказалось, что малышка выпила жидкость для снятия лака. Когда ее мама увидела открытую упаковку в руках у ребенка, то попыталась промыть желудок самостоятельно, а затем вызвала карету скорой помощи. Бригада «неотложки» тут же отвезла 
19 сентября 2018, 04:37
В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей

73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей

В Самаре 73 детские площадки находятся  в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. Как отметили специалисты "РКС-Самара", в России уже были смертельные случаи, когда дети проваливались в коллекторы, получали ранения при выбросе воды под давлением. Организация просит представителей 
19 сентября 2018, 12:05
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