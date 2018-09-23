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Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»
Региональный Минлесхоз опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивности на тольяттинском предприятии «Фосфор». Территория этого завода не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей Автограда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на собственные данные и радиационно-гигиенический …
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23 сентября 2018, 10:15
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В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»
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23 сентября 2018, 09:58
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Почти тысяча верующих побывали на первой службе в Софийском соборе
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23 сентября 2018, 09:46
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В Самарской области развелись 7918 пар
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23 сентября 2018, 09:15
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В Самаре молодая девушка попала под колеса иномарки
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23 сентября 2018, 06:08
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Водитель скончался на месте: Под Тольятти Lada Priora выехала на «встречку» и протаранила «Ниву»
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23 сентября 2018, 05:42
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В Самаре 22-й трамвай сбил велосипедиста
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23 сентября 2018, 05:22
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В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале
Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном …
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22 сентября 2018, 11:12
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В Самаре автобус с пассажирами снес электрически столб
Сегодня, 22 сентября, в Самаре на улице Аминева произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Подслушано | Самара» соцсети «ВКонтакте».
По словам, очевидцев, впереди едущая машина поворачивала без поворотников, автобус пытался объехать ее …
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22 сентября 2018, 03:44
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В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака
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19 сентября 2018, 04:37
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В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
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19 сентября 2018, 03:31
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73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей
В Самаре 73 детские площадки находятся в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. Как отметили специалисты "РКС-Самара", в России уже были смертельные случаи, когда дети проваливались в коллекторы, получали ранения при выбросе воды под давлением. Организация просит представителей …
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19 сентября 2018, 12:05