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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.

По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько 
10 июня 2017, 02:59
Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Топ-менеджер был уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей. Александр Незговоров через суд требует восстановить его на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Он был уволен в марте этого года по 

8 июня 2017, 10:17
ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.

Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены 
7 июня 2017, 10:52
В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

1 июня досрочно покинул свой пост Сергей Ананьев. Полномочия градоначальника до избрания нового будет исполнять глава администрации Николай Лядин. 
7 июня 2017, 03:08
В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

Инцидент случился вчера, 23 мая, около 2-х часов ночи на улице Молодогвардейская.
Стражи порядка на служебном автомобиле Нива ехали на вызов, однако возле одного из домов вазовский внедорожник в темноте основательно застрял в яме, залитой водой. Все попытки выбраться самостоятельно 
24 мая 2017, 07:49
В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в 
19 мая 2017, 07:22
Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Воскресным вечером сызранские спасатели эвакуировали двух рыбаков. Это случилось недалеко от населенного пункта Бестужевка.
Волга в этом районе каждой весной широко разливается. Двое приятелей решили порыбачить на одном из островов, и отправились в путь на резиновой лодке. Неожиданно для мужчин 

15 мая 2017, 03:20
В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В пятницу, 12 мая, в районе 12 часов дня от администрации детского сада "Березка", расположенного в Центральном районе Тольятти, спасателям поступила информация об агрессивном поведении ворон. Как сообщается, они заклевали на глазах детей голубя и проявляли агрессию по отношению к 

12 мая 2017, 12:59
Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Как утверждают очевидцы из паблика «Новости Самары-Самара life» соцсети «ВКонтакте», 28-летний парень по неустановленной пока причине залез на перила балкона одной из девятиэтажек в районе пересечении 22 Партсъезда с Вольской.
 
Приехавшие на место вызова 
10 мая 2017, 10:48
Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру

Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру

Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима 
4 мая 2017, 05:32
В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона

В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона

В субботу, 1 апреля, в Самаре в поселке Управленческий пострадала 27-летняя девушка. Инцидент произошел около 16 часов на улице Сергея Лазо. С балкона дома по улице Сергея Лазо на голову девушки упала металлическая конструкция размером примерно 70 на 70 сантиметров. 
3 апреля 2017, 10:40
В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа

В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа

В Самаре молодой человек заперся в чужой квартире, вызвал спасателей и, рискуя разбиться насмерть, свесился с балкона 11-го этажа. Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. На месте работали сотрудники МЧС, полицейские и медики. 

1 марта 2017, 01:09
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