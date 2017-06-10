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В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих
Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.
По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько …
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10 июня 2017, 02:59
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Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение
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8 июня 2017, 10:17
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ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки
Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.
Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены …
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7 июня 2017, 10:52
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В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города
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7 июня 2017, 03:08
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В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву
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24 мая 2017, 07:49
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В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале
Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в …
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19 мая 2017, 07:22
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Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку
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15 мая 2017, 03:20
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В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада
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12 мая 2017, 12:59
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Самарец 9 часов просидел на перилах балкона
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10 мая 2017, 10:48
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Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру
Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима …
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4 мая 2017, 05:32
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В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона
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3 апреля 2017, 10:40
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В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа
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1 марта 2017, 01:09