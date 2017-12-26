В Самарской области анестезиолог осужден за смерть пациента. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей рассмотрел федеральный суд Сызрани. Перед служителями Фемиды предстал анестезиолог-реаниматолог Александр Бородин. Мужчина признан виновным. По данным следователей, 28 июня прошлого года в операционной медик допустил «дефекты оказания медицинской помощи» пациенту.
«А также несвоевременно провел комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций организма пациента, возникших вследствие проведенной анестезии, из-за которых мужчина впоследствии скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии», - сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Суд приговорил врача к ограничению свободы на полтора года и на такой же срок лишил его права работать в медицине.
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