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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

Сегодня, 23 декабря, главное управление МВД по Самарской области напомнило о продолжении поисков жителя поселка Новокашпирский города Сызрань, 54-летнего Михаила Марковича Фарбмана. По данным полиции, 24 февраля 2016 года ушел с территории святого источника Федоровской иконы Божьей Матери в неизвестном 
23 декабря 2017, 04:47
В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»

В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»

Вчера, 22 декабря, в Алеппо в Сирии в честь годовщины освобождения города от боевиков из террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ) впервые прошла акция «Бессмертный полк».
 
Жители сирийского мегаполиса во время шествия несли портреты российских военнослужащих, которые погибли 
23 декабря 2017, 02:56
Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода

Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода

В Сызрани жители просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю. Обращение опубликовано в социальной сети. По словам автора поста, птица остается на водоеме, уже покрывшемся льдом,  который находится рядом с одним из предприятий города. По предварительной информации, это в частном 

22 декабря 2017, 11:53
В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.

«Установив 

22 декабря 2017, 10:49
В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

Врача из Новокуйбышевска осудили за взятки.

Бывший отоларинголог местной городской больницы ГБУЗ СО НЦГБ признан виновным в получении взяток, сообщает прокуратура Самарской области. По сообщению надзорного ведомства, в уголовном деле фигурирует два эпизода «получения взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) 

8 ноября 2017, 09:38
Скандал в самарской медклинике: пациентка заявила, что врач её усыпил и изнасиловал

Скандал в самарской медклинике: пациентка заявила, что врач её усыпил и изнасиловал

Скандал в самарском Центре косметологии и пластической хирургии, расположенном на улице Молодогвардейской. На 58-летнего врача, который работал там анестезиологом, возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование». Мужчину подозревают в надругательстве над одной из пациенток, когда она была под наркозом после операции. 

13 сентября 2017, 11:52
Агрессор, избивший самарского врача, освободится уже через полгода

Агрессор, избивший самарского врача, освободится уже через полгода

В Самаре вынесен приговор мужчине, избившему хирурга больницы имени Семашко. Самарца обвинили в хулиганстве и причинении медику травм средней тяжести. Его виновность признали доказанной только по второй статье. В итоге Промышленный районный суд приговорил мужчину к лишению свободы на один 
14 апреля 2017, 10:41
«Начали унижать медсестру, переключились на меня»: рассказ избитого врача и видео

«Начали унижать медсестру, переключились на меня»: рассказ избитого врача и видео

В Самаре на финишную прямую выходит судебное рассмотрение уголовного дела об избиении хирурга больницы имени Семашко. Как уже сообщала «ТЕРРА», в октябре прошлого года муж одной из пациенток сломал врачу ребро и руку.

«Начали унижать медсестру. Я сделал им 
11 апреля 2017, 12:26
В Приморском крае пациент умер во время визита мэра в больницу

В Приморском крае пациент умер во время визита мэра в больницу

В интернете появился видеоролик с пожилым мужчиной, находящимся в критическом состоянии, который в ожидании врачей лежит 

17 сентября 2015, 05:54
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