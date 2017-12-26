Скандал в самарской медклинике: пациентка заявила, что врач её усыпил и изнасиловал Скандал в самарском Центре косметологии и пластической хирургии, расположенном на улице Молодогвардейской. На 58-летнего врача, который работал там анестезиологом, возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование». Мужчину подозревают в надругательстве над одной из пациенток, когда она была под наркозом после операции. …