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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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По сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области, ДТП произошло в семь часов вечера на трассе М-5 «Урал». В Новоспасском районе столкнулись два автомобиля – Mazda CX-9 и грузовик MAN. По предварительным данным, на 849 километре автодороги 29-летний водитель грузовика 
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Яжемать!!!: Сызранка с маленьким ребенком на руках перебежала дорогу в час пик

На канале «Хамы и нарушители» видеохостинга Youtube появилось видео, на котором запечатлено как девушка с маленьким ребенком на руках пересекает проспект 50 лет Октября в неположенном для этого месте. Девушка пересекает дорогу со стороны автозаправки СНП в сторону дома 
14 октября 2017, 06:18
По факту гибели десантника из Тольятти возбудили уголовное дело

По факту гибели десантника из Тольятти возбудили уголовное дело

Все обстоятельства смерти солдата-срочника выясняют в военно-следственном отделе Уссурийского гарнизона. Напомним, тело 18-летнего Алексея Серебрякова было обнаружено в ночь с 6 на 7 декабря 2013 года недалеко от полигона, где бойцы 83-й бригады ВДВ проводили ночные стрельбы. По данным командира 

11 декабря 2013, 02:40
18-летний десантник из Тольятти погиб во время стрельб

18-летний десантник из Тольятти погиб во время стрельб

В воинской части под Уссурийском погиб десантник срочной службы, призванный из Тольятти. Трагедия произошла во время ночных стрельб. Тело 18-летнего Алексея Серебрякова (на фото) нашли в ста метрах от полигона. По данным командира батальона, молодой человек застрелился из автомата Калашникова. 

11 декабря 2013, 11:33
Военные испытают новую технику неподалеку от Самары

Военные испытают новую технику неподалеку от Самары

Во второй половине декабря на Рощинском полигоне пройдут крупные стрельбы. Бойцы 23-й мотострелковой бригады впервые испытают огневую мощь новых бронетранспортеров "БТР-82АМ". Напомним, 4 декабря в часть поступила 31 единица модернизированных машин. Планируется, что все они будут задействованы в грядущих тренировках. 

6 декабря 2013, 02:54
Самарские мотострелки получили новые бронетранспортеры

Самарские мотострелки получили новые бронетранспортеры

Машины пришли 4 декабря и предназначаются для 23-й бригады, которая дислоцируется в поселке Кряж. Речь идет о последней модификации - БТР-82АМ. Их изготовили в Нижегородской области на Арзамасском машиностроительном заводе. Первые опытные образцы появились в 2009 году. По сути БТР-82АМ 

5 декабря 2013, 10:57
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