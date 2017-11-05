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Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью
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28 октября 2017, 04:32
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Собачью будку с подогревом подарили в Сызрани обществу бездомных животных
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19 октября 2017, 10:51
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Малыша из Сызрани с редкой болезнью успешно доставили в Берлин
Сегодня днем самолет с Анастасией Ф. и ее сыном Мироном на борту приземлился в берлинском аэропорту, передает КТВ-Луч. По словам бабушки Мирона, полет прошел замечательно: «Мироша ни разу не заплакал, хорошо себя чувствовал, и на таможне не было проблем».
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15 октября 2017, 05:33
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Яжемать!!!: Сызранка с маленьким ребенком на руках перебежала дорогу в час пик
На канале «Хамы и нарушители» видеохостинга Youtube появилось видео, на котором запечатлено как девушка с маленьким ребенком на руках пересекает проспект 50 лет Октября в неположенном для этого месте. Девушка пересекает дорогу со стороны автозаправки СНП в сторону дома …
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14 октября 2017, 06:18
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По факту гибели десантника из Тольятти возбудили уголовное дело
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11 декабря 2013, 02:40
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18-летний десантник из Тольятти погиб во время стрельб
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11 декабря 2013, 11:33
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Военные испытают новую технику неподалеку от Самары
Во второй половине декабря на Рощинском полигоне пройдут крупные стрельбы. Бойцы 23-й мотострелковой бригады впервые испытают огневую мощь новых бронетранспортеров "БТР-82АМ". Напомним, 4 декабря в часть поступила 31 единица модернизированных машин. Планируется, что все они будут задействованы в грядущих тренировках. …
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6 декабря 2013, 02:54
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Самарские мотострелки получили новые бронетранспортеры
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5 декабря 2013, 10:57