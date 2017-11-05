Малыша из Сызрани с редкой болезнью успешно доставили в Берлин передает КТВ-Луч. По словам бабушки Мирона, полет прошел замечательно: «Мироша ни разу не заплакал, хорошо себя чувствовал, и на таможне не было проблем». … Сегодня днем самолет с Анастасией Ф. и ее сыном Мироном на борту приземлился в берлинском аэропорту,. По словам бабушки Мирона, полет прошел замечательно: «Мироша ни разу не заплакал, хорошо себя чувствовал, и на таможне не было проблем».