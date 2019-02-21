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В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина
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21 февраля 2019, 04:22
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Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»
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21 февраля 2019, 03:04
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Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»
В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского …
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21 февраля 2019, 02:40
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Так вот, из-за чего стеляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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В Сызрани от пневмонии скончались три человека
С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней …
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20 февраля 2019, 09:20
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Рвите зубы в гинекологии: ноу-хау сызранских врачей
Жители Сызрани, страдающие от острой зубной боли могут обратиться за помощью в челюстно-лицевую хирургию ЛОР-отделения Центральной городской больницы. С недавнего времени оно расположилось в гинекологическом корпусе ЦГБ. Оно «переехало» туда из главного корпуса по причине ремонта в медучреждении, сообщает
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19 февраля 2019, 01:50
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Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке
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18 февраля 2019, 01:10
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Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани
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18 февраля 2019, 08:50
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
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14 февраля 2019, 11:43
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В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской
Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме …
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14 февраля 2019, 09:14
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:42
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В Самаре произошла коммунальная авария - прорвало теплотрассу на Заводском шоссе
В Советском районе Самары произошла коммунальная авария. На Заводском шоссе прорвало теплотрассу. Повреждение на 900-миллиметровой трубе теплоснабжения выявили во вторник, 23 января. Инцидент произошел по адресу: Заводское шоссе, 5 «в». В ликвидации аварии принимают участие 35 человек. На месте работают …
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23 января 2018, 02:28
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В Самаре восстановили теплоснабжение домов на улице Стара-Загора
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19 января 2018, 09:32
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В Новокуйбышевске устранили порыв теплосети на улице Молодежной
В Новокуйбышевске на улице Молодежной устранили порыв теплосети диаметром 400 миллиметров. Специалисты местного территориального управления по теплоснабжению завершили сварочные работы. Ранее сообщалось, что требовалась замена 24-метрового участка трубы.
Во время ремонтных работ потребители получали горячую воду по резервной схеме. …
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16 января 2018, 05:53
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