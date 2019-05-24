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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
В Самаре займутся выпуском подарочных упаковок

В Самаре займутся выпуском подарочных упаковок

В Самарской области построят завод по производству подарочных упаковок. Он разместится в индустриальном парке «Преображенка» Волжского района. На заводе появится 17 рабочих мест, сообщает правительство Самарской области. Инвестиционное соглашение об открытии производства подписали компании «ПромПарки» и «ОКТАВАпринт». На новом предприятии 
24 мая 2019, 08:38
«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков

«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков

Компанию «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков, сообщает УФАС по Самарской области. Такое наказание последовало в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. На действия «СМТ» пожаловалось областное «Управление капитального строительства». По версии последнего, в 
22 мая 2019, 06:36
В блогах: про киоски на ул. Авроры

В блогах: про киоски на ул. Авроры

Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - 
21 мая 2019, 08:38
Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Самарская область вошла в Топ-6 регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. Охотнее всего инвесторы заходят в проекты в сфере инфраструктурного развития и здравоохранения. 
17 мая 2019, 05:45
Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Самарская область обеспечивает себя молоком и соответствующими продуктами лишь на 37 % от медицинской нормы. Это данные Самарастата. В прошлом году на территории 63-го региона было произведено 200 тысяч тонн. В 2018-м - на 15 тысяч тонн меньше, а поголовье 
15 мая 2019, 12:30
В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В среду, 1 мая, в День Весны и Труда с 08:00 до 17:30 в областной столице по распоряжению регионального правительства будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя на нескольких улицах в историческом центре. Речь идет о следующих улицах:
 
улица Вилоновская от Чапаевской 
25 апреля 2019, 03:20
В Самаре нашли 300 000 пачек контрабандного кальянного табака

В Самаре нашли 300 000 пачек контрабандного кальянного табака

Сотрудники самарской таможни и пограничной службы ФСБ России задержали машину, в которой находилось более 300 000 пачек кальянного табака. Эксперты оценили стоимость товара в 50 млн рублей.
 
- В ходе проведения таможенного контроля нами было установлено, что товар не был маркирован 
24 апреля 2019, 09:26
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