Во время проверки в Сызрани внимание сотрудников надзорных ведомств привлек предприниматель, который продавал импортное спортивное питание с нарушением технических регламентов таможенного союза. Выяснилось, что на упаковке из 20 банок спортпита нет маскировочных ярлыков на русском языке, которые бы говорили о происхождении товара. Документов, подтверждающих факт таможенного декларирования товара, у бизнесмена не было. В результате всю продукцию изъяли из незаконного оборота. В отношении предпринимателя завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям». Материалы направили для рассмотрения в Арбитражный суд. По его решению предпринимателя привлекли к ответственности, а сотрудники транспортной прокуратуры стараются установить каналы доставки этой продукции в Россию, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
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