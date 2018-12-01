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Материалы по теме:

Жигулевец забил насмерть спящего на полу в общежитии бомжа

Жигулевец забил насмерть спящего на полу в общежитии бомжа

27-летний парень не смог пройти мимо пожилого человека, лежавшего в коридоре в грязной одежде
13 января 2018, 03:31
В Самаре к Дворцу ветеранов присоединили гостиницу для бомжей

В Самаре к Дворцу ветеранов присоединили гостиницу для бомжей

Мэрия Самары подписала постановление о реорганизации городского Дворца ветеранов. К нему присоединяется МКУ «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий». Полное наименование новой организации - муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов». К нему перейдут все 

11 мая 2017, 05:01
В Самаре на Аэродромной бомж лежал прямо на дороге и грелся от ливневки (есть фото)

В Самаре на Аэродромной бомж лежал прямо на дороге и грелся от ливневки (есть фото)

Сегодня, 30 октября, жители Советского района обнаружили, по всей видимости, бездомного мужчину, который лежал прямо на проезжей части рядом с решеткой ливневки. Фото бедолаги опубликовали в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к фотографии 
30 октября 2016, 07:00
В блогах: прогулка по Ленинскому району

В блогах: прогулка по Ленинскому району

Блогер Евгений Синюков делится впечатлениями от утренней прогулки по Ленинскому району Самары. "Если вдруг у вас возникнет желание, то пройдите по улице Осипенко мимо домов 138 и 136. Вы попадете на такую вот благоустроенную тропинку к улице Коммунистической, которая 
16 сентября 2016, 10:49
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