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Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля
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6 июня 2019, 10:50
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В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
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6 июня 2019, 10:22
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В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной
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6 июня 2019, 10:02
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В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп
Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами …
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6 июня 2019, 09:40
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу
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5 июня 2019, 12:31
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В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка
В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — …
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5 июня 2019, 10:49
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В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело
Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 …
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4 июня 2019, 09:06
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Нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
ГИБДД планирует ввести новые ограничения для злостных нарушителей ПДД. Им могут запретить пользоваться услугами каршеринга. Об этом со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова сообщают "Известия".
«Такие водители несут в себе угрозу для …
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4 июня 2019, 02:48
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В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
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4 июня 2019, 01:54
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В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин
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4 июня 2019, 08:42
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В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше
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3 июня 2019, 12:26
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В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение
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3 июня 2019, 11:26
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Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой
Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги …
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31 мая 2019, 10:48
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В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша
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31 мая 2019, 09:02
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В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
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23 мая 2019, 09:37
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"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС
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20 апреля 2019, 02:17
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Самарская область попала в ТОП-10 регионов, самых опасных для водителей и пешеходов
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8 апреля 2019, 07:37
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