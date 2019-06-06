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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

С 4 по 7 июля в Самарской области в сорок шестой раз пройдет Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Место встречи поклонников бардовской музыки не изменилось - они по традиции соберутся на Мастрюковских озерах. Над творческой программой работает художественный 
6 июня 2019, 10:50
В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
6 июня 2019, 10:22
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В столице 63-го региона ушел из жизни мотоциклист, который поступил в больницу после аварии на Товарной. Мужчине было всего 38 лет, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 4 июня в 14:00 водитель, который получил права всего год назад, двигался на 
6 июня 2019, 10:02
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами 
6 июня 2019, 09:40
В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В среду, 5 июня, стали известны подробности страшной аварии, в которой погибла взрослая женщина, а трехлетний ребенок получил травмы. По информации правоохранителей, ДТП случилось в 11:30 во вторник на пересечении улиц Солнечной и Губанова. По предварительной версии регионального Главка полиции, 
5 июня 2019, 04:20
В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона случилась авария, в которой пострадал мотоциклист. В 14:00 38-летний водитель, который получил права всего год назад, двигался на мотоцикле «Хонда» по улице Магистральной со стороны Товарной в направлении Аэропортовского шоссе. По предварительной 
5 июня 2019, 12:31
В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — 
5 июня 2019, 10:49
В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 
4 июня 2019, 09:06
Нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом

Нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом

ГИБДД планирует ввести новые ограничения для злостных нарушителей ПДД. Им могут запретить пользоваться услугами каршеринга. Об этом со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова сообщают "Известия".

«Такие водители несут в себе угрозу для 
4 июня 2019, 02:48
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В понедельник, 3 июня, в Ставропольском районе региона вечером произошла авария с пострадавшими. В 18:45 45-летняя женщина ехала на иномарке Chevrolet по переулку Лазурный в селе Подстепки. Она сбила 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде. К счастью, ребенок остался в 
4 июня 2019, 01:54
В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В понедельник, 3 июня, сызранские спасатели дважды за вечер извлекли из воды тела утонувших мужчин. Первый вызов от очевидцев поступил в 17:40, они нашли неподалеку от Центрального пляжа за волнорезом труп мужчины примерно 40 лет. Спасатели отправились на место событий 
4 июня 2019, 08:42
В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше

В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше

Купальный сезон в Сызрани может стартовать на неделю раньше - в понедельник, 3 июня, в горадминистрации заявили о возможном переносе даты открытия пляжей с 15 на 7 июня. Причины банальны - жаркая погода и чистая акватория Волги. Планируется, что купальный 
3 июня 2019, 12:26
В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В ночь на понедельник, 3 июня, в Кинельском районе области произошла дорожная авария. В 23:55 57-летняя женщина ехала на автомобиле Haima 7 со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент автомобилистка сбила кабана, который перебегал дорогу слева направо. После 
3 июня 2019, 11:26
Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги 
31 мая 2019, 10:48
В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В среду, 29 мая, в Сызрани произошел неприятный инцидент — вороны атаковали двухлетнего ребенка во дворе дома на проспекте Космонавтов в юго-западном районе. Во время утренней прогулки малыш увидел на детской площадке птенца, который хромал. Конечно, он решил поближе рассмотреть 
31 мая 2019, 09:02
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37

"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС

В Самаре открылся новый сезон работы мотовзвода ДПС, информирует ГИБДД по Самарской области. Задачи полиции на мотоциклах: надзор за дорожным движением и пресечение нарушений со стороны мотоциклистов. В технопарке подразделения – 5 мотоциклов BMW, которые могут разгоняться до 200 километров 

20 апреля 2019, 02:17
Самарская область попала в ТОП-10 регионов, самых опасных для водителей и пешеходов

Самарская область попала в ТОП-10 регионов, самых опасных для водителей и пешеходов

Самарская область - в ТОП-10 российских регионов, самых опасных для водителей и пешеходов. Рейтинг подготовила ГИБДД. По данным ведомства, в 2018 году на самарских дорогах пострадали почти 5300 человек. Это 8-й показатель по стране. Первое место в сомнительном списке досталось 
8 апреля 2019, 07:37
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