В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу … Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона случилась авария, в которой пострадал мотоциклист. В 14:00 38-летний водитель, который получил права всего год назад, двигался на мотоцикле «Хонда» по улице Магистральной со стороны Товарной в направлении Аэропортовского шоссе. По предварительной