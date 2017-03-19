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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» 
19 марта 2017, 02:44
В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.
 
Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин 
15 марта 2017, 11:26
Сызранец выпал из окна 16-этажки

Сызранец выпал из окна 16-этажки

Вчера, 10 марта, вечером в Сызрани возле одного из домов по проспекту Королева был обнаружен труп мужчины. По всей видимости, он погиб, выпав из окна 16-этажного дома, передает ktv-ray.ru.
 
По предварительным данным, один из жильцов дома вышел на балкон 

11 марта 2017, 02:45
Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

В среду, 8 марта, на трассе в районе Сызрани произошло ДТП с пожаром. Иномарка BMW 525i столкнулась с фурой «Вольво». 34-летнего водителя легковушки увезли в больницу.

Авария случилась 8:50. По данным ГИБДД, в условиях тумана водитель «БМВ», ехавший со 
9 марта 2017, 03:05
В Самаре 39 домов остались без воды из-за пива

В Самаре 39 домов остались без воды из-за пива

В четверг, 1 декабря, 39 домов на улице Воронежской в Самаре остались без воды. Лопнула труба, над которой незаконно возвели торговый павильон по продаже пива, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Авария произошла по адресу: Воронежская, 139а, где проходит водопроводная труба 

2 декабря 2016, 12:24
В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за 

7 сентября 2016, 02:02
В Саратове залило пивом улицу Чернышевского

В Саратове залило пивом улицу Чернышевского

Сегодня, 27 августа, в Саратове в результате ДТП улицу Чернышевского залило пивом. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия в социальных сетях. Судя по одному из снимков, грузовая «Газель» столкнулась с троллейбусом. В результате кузов автомобиля накренился, дверцы распахнулись, 
27 августа 2016, 02:11
В России родителей предложили наказывать за покупку алкоголя детьми

В России родителей предложили наказывать за покупку алкоголя детьми

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представит ряд поправок к Кодексу об административных нарушениях. В частности, специалисты намерены заставить родителей малолетних покупателей спиртного вносить штраф в 2-3 тыс. рублей.
Основание называется вполне обоснованное. В данном случает речь идет о неисполнении функций 
26 августа 2016, 10:22
В Самарской области полиция и

В Самарской области полиция и "Народный контроль" изъяли алкоголь без сопроводительной документации

Любители пенного напитка могут спать спокойно. Полиция Самарской области продолжает стоять на страже здоровья граждан. Бдительные жители Тольятти обратились с сигналом в правоохранительные органы. Сомнение у них вызвало происхождение пива, продававшегося в одном из магазинов-бистро «BEER HOUSE» на улице Коммунистической. Видимо, облик 

18 августа 2016, 04:21
В Тольятти организатор порносъемок с участием детей осужден на 11 лет

В Тольятти организатор порносъемок с участием детей осужден на 11 лет

Тольяттинский суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Потерпевшие – две несовершеннолетние девочки. В прошлом году, когда были совершены преступления, одной из них ещё даже не исполнилось 14. По данным следствия, мужчина совершил 

20 июля 2016, 02:23
В Самаре будут судить мужчину за съемки порно с 13 детьми

В Самаре будут судить мужчину за съемки порно с 13 детьми

В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в использовании детей для изготовления порнографических материалов. Перед судом предстанет 39-летний самарец. По версии следствия, он причастен как минимум к трем преступлениям. Речь идет о съемках порно с участием 

10 июня 2016, 01:13
Уроженец Узбекистана признался в надругательстве над самарскими школьницами

Уроженец Узбекистана признался в надругательстве над самарскими школьницами

Сегодня в Кировском районном суде Самары начался скандальный процесс над Денисом Фаттаховым, которого обвиняют в разбое и изнасиловании несовершеннолетних. В пятницу ему продлили срок ареста, а к рассмотрению дела по существу приступят 19-ого апреля.
Напомним, по версии следствия, в октябре 
8 апреля 2016, 05:02
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