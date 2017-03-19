В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»



Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин … Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.Как, хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин