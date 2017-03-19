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В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке
Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» …
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19 марта 2017, 02:44
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В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»
Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.
Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин …
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15 марта 2017, 11:26
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Сызранец выпал из окна 16-этажки
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11 марта 2017, 02:45
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Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото
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9 марта 2017, 03:05
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В Самаре 39 домов остались без воды из-за пива
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2 декабря 2016, 12:24
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В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан
Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за …
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7 сентября 2016, 02:02
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В Саратове залило пивом улицу Чернышевского
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27 августа 2016, 02:11
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В России родителей предложили наказывать за покупку алкоголя детьми
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представит ряд поправок к Кодексу об административных нарушениях. В частности, специалисты намерены заставить родителей малолетних покупателей спиртного вносить штраф в 2-3 тыс. рублей.
Основание называется вполне обоснованное. В данном случает речь идет о неисполнении функций …
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26 августа 2016, 10:22
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В Самарской области полиция и "Народный контроль" изъяли алкоголь без сопроводительной документации
Любители пенного напитка могут спать спокойно. Полиция Самарской области продолжает стоять на страже здоровья граждан. Бдительные жители Тольятти обратились с сигналом в правоохранительные органы. Сомнение у них вызвало происхождение пива, продававшегося в одном из магазинов-бистро «BEER HOUSE» на улице Коммунистической. Видимо, облик …
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18 августа 2016, 04:21
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В Тольятти организатор порносъемок с участием детей осужден на 11 лет
Тольяттинский суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Потерпевшие – две несовершеннолетние девочки. В прошлом году, когда были совершены преступления, одной из них ещё даже не исполнилось 14. По данным следствия, мужчина совершил …
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20 июля 2016, 02:23
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В Самаре будут судить мужчину за съемки порно с 13 детьми
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10 июня 2016, 01:13
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Уроженец Узбекистана признался в надругательстве над самарскими школьницами
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8 апреля 2016, 05:02