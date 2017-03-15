|
Сызранец выпал из окна 16-этажки
|
11 марта 2017, 02:45
|
Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото
|
9 марта 2017, 03:05
|
В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных
Блогер и депутат Михаил Матвеев сообщил, что водители скорой помощи в Самарской области теперь обязаны участвовать в переноске больных. Соответствующим пунктом дополнена должностная инструкция водителя. Ранее эта норма в области не действовала, так как соответствующий нормативно-правовой акт не был …
|
9 марта 2017, 10:11
|
В Сызрани собаки откусили и съели голову пенсионера
|
6 марта 2017, 10:41
|
В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина
|
6 марта 2017, 05:29
|
В Самаре на стадионе ЧМ-2018 организуют 18 медпунктов
|
3 марта 2017, 04:12
|
«Международный аэропорт Курумоч» защитят от птиц
«Международный аэропорт Курумоч» обследуют на птицеопасность за почти 1 миллион рублей. Информация о торгах появилась на портале госзакупок. Их участником может стать научно-исследовательская организация, в штате которой есть квалифицированные специалисты-орнитологи и биологи для того, чтобы провести орнитологическое обследование объекта. В рамках …
|
22 февраля 2017, 02:20
|
В Тольятти собака укусила ребенка в лицо
В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
|
10 февраля 2017, 11:29
|
В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину
Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.
По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.
|
8 февраля 2017, 03:00
|
По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица
Жители Самары стали свидетелями необычного явления. На площади Кирова по сугробам гуляла крупная птица, пишет 63.ru Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.
«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом …
|
7 января 2017, 03:31
|
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию
|
3 января 2017, 06:02
|
Ученые объяснили, почему «жаворонкам» не стоит работать по ночам
|
13 декабря 2016, 09:31
|
Экологи: В ближайшие годы исчезнут сотни видов тропических птиц
|
10 ноября 2016, 01:15
|
Ученые: «Жаворонки» и «совы» отличаются внешностью и заболеваниями
|
13 января 2016, 07:49