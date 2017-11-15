В Сызрани прошли финальные поединки открытого Кубка Самарской области по греко-римской борьбе. В торжественном открытии турнира приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.
Местный ФОК "Надежда" был полон. Поздравить спортсменов и болельщиков пришли депутат Государственной думы Евгений Серпер, почетный президент федерации борьбы Самарской области, депутат губернской думы Александр Живайкин, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по дзюдо Тагир Хайбулаев, глава Сызрани Николай Лядин. С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратился врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Мы неслучайно проводим турнир в Сызрани. Сызрань имеет глубокую историю и славную историю спортивных побед. Имеет своих олимпиоников, своих чемпионов мира. Я рад, что благодаря новым спортивным объектам все больше юных граждан, проживающих в Сызрани и Самарской области, занимаются спортом», - отметил Дмитрий Азаров.
«Я сейчас обращаюсь именно к вам, к действующим спортсменам. Чтобы вы не стесняясь приняли на себя обязательства продолжить историю наших побед, побед русской школы борьбы, начиная с Ивана Поддубного. Они продолжались в советский период, в современной истории мы вписали достаточно строчек правильных, российских», - заявил олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Александр Карелин.
После турнира глава региона проверил ход строительных работ участка магистрали по проспекту Гагарина от ФОКа «Надежда» до проспекта Королева, посетил Сызранскую городскую больницу. Кроме того, Дмитрий Азаров дал поручение областному министерству спорта оказать финансовую поддержку футбольному клубу «Сызрань-2003». Рабочий визит врио губернатора в Сызрань закончился посещением завода «Тяжмаш».
|
Самара: Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС
Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову "о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". Примерно месяц назад глава региона, выступая публично, обратил внимание на ситуацию с незначительным объемом местных продуктов на полках …
|
15 ноября 2017, 03:57
|
Самара: за Дмитрием Азаровым в соцсеть Twitter вышли министры
Виртуальная перекличка удалась. Уже почти 20 ведомств региона и около 30 областных ВИП-чиновников откликнулись на призыв врио губернатора Дмитрия Азарова «быть ближе к людям» в соцсетях. Служащие и министерства устроили в течение двух прошедших суток настоящий репост-марафон ставших уже знаменитыми …
|
15 ноября 2017, 11:13
|
В Сызрани обустроят велодорожки к 2018 году
|
15 ноября 2017, 10:39
|
В Самаре назван «Студент года – 2017»
|
14 ноября 2017, 03:11
|
В Сызрани капитан теплохода подверг пассажиров риску
|
8 ноября 2017, 10:09
|
В Сызрани «Калина» с 40-летним водителем упала на железнодорожные пути
|
7 ноября 2017, 10:15
|
В Сызрани автотрал едва не потерял плавающий десантный транспортер
В Сызрани при транспортировке с автомобильной платформы едва не свалился плавающий транспортер. Видео регистратора с наполовину съехавшей спецтехникой было выложено в группе syzran_road соцсети ВКонтакте.
Судя по всему, инцидент произошел на «варламовском» въезде в город, сразу после поворота …
|
5 ноября 2017, 08:20