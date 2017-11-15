В Сызрани автотрал едва не потерял плавающий десантный транспортер в группе syzran_road соцсети ВКонтакте.



Судя по всему, инцидент произошел на «варламовском» въезде в город, сразу после поворота … В Сызрани при транспортировке с автомобильной платформы едва не свалился плавающий транспортер. Видео регистратора с наполовину съехавшей спецтехникой было выложеносоцсети ВКонтакте.Судя по всему, инцидент произошел на «варламовском» въезде в город, сразу после поворота