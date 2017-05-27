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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани на пляже утонула женщина

В Сызрани на пляже утонула женщина

Вчера обеспокоенные родственники 32-летней женщины обратились к спасателям и рассказали, что женщина пропала утром. Они нашли ее обувь на берегу пляжа в районе ДЭУ.
 
Спасатели выехали на место. Два часа длились поиски пропавшей. В результате тело было обнаружено водолазами 

27 мая 2017, 01:22
Сызрань вымирает?

Сызрань вымирает?

По итогам 2016 года численность населения Сызрани уменьшилась на 1300 человек и опустилась ниже психологической отметки в 175 тысяч жителей. Такие неутешительные данные приводятся в очередном отчете о социально-экономическом развитии города. Сейчас в Сызрани проживают 174 тысячи 23 человека. В 

25 мая 2017, 11:43
Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек

Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек

Численность постоянного населения Сызрани по состоянию на 1 января 2017 года уменьшилась на 1304 человека и составила 174 023 человека.

Такие неутешительные данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии города. За 2016 год естественная убыль населения Сызрани составила 710 человек. В 

25 мая 2017, 08:12
Штормовое предупреждение: В Самарской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Штормовое предупреждение: В Самарской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В регионе ночью, 24 мая, местами ожидаются заморозки. Температура воздуха и почвы понизится до минусовой температуры и составит 2 градуса Цельсия.
По данным синоптиков, в ночь на среду в области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер будет дуть северо-западный со 

23 мая 2017, 11:18
В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

Инцидент случился вчера, 23 мая, около 2-х часов ночи на улице Молодогвардейская.
Стражи порядка на служебном автомобиле Нива ехали на вызов, однако возле одного из домов вазовский внедорожник в темноте основательно застрял в яме, залитой водой. Все попытки выбраться самостоятельно 
24 мая 2017, 07:49
Вот вам и весна: В Самарской области синоптики пообещали заморозки на выходные

Вот вам и весна: В Самарской области синоптики пообещали заморозки на выходные

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Самарской области. Уже завтра вечером, 13 мая, в большинстве районов губернии пройдет кратковременный дождь.
Температура воздуха будет держаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. Ночью похолодает до 1-6 градусов. При этом 

12 мая 2017, 03:53
Самару опять заморозит

Самару опять заморозит

В ближайшие три дня в столице губернии ожидается неустойчивая погода. По сообщению Приволжского УГМС, 11 мая возможны дожди. А в ночь с четверга на пятницу, 12 мая, на поверхности почвы возможны заморозки до -2 градусов. Впрочем, днем воздух прогреется уже до 

10 мая 2017, 01:56
Шашлыки под угрозой: в выходные погода преподнесет самарцам неприятный сюрприз

Шашлыки под угрозой: в выходные погода преподнесет самарцам неприятный сюрприз

Погода на вторые праздничные майские выходные преподнесет самарцам неприятный сюрприз. К субботе в городе похолодает до пяти градусов - это ночью. Днем воздух будет прогреваться до 11-14. При этом все четыре дня, когда вся страна официально отдыхает, в областной столице 

3 мая 2017, 02:29
В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем во вторник, 2 мая, на территории региона ожидается до +27 градусов по Цельсию. Однако уже на следующий день температура понизится, пройдет дождь и возможна гроза, сообщается на сайте Приволжского УГМС.
2 мая 2017, 05:42
В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В норвежском нацпарке Хардангервидда удар молнии убил 323 диких оленя. Об этом уникальном случае рассказывает BNO News.
Особенно отмечается, что все животные погибли в результате только одного разряда. Их тела были обнаружены на 50-метровом участке.
Прежде специалисты ни разу не 

29 августа 2016, 04:24
В Башкирии пастуха убило молнией

В Башкирии пастуха убило молнией

В Республике Башкирия от удара молнии погиб пастух. Трагедия случилась в Кармаскалинском районе ранним утром.
51-летний местный житель стал жертвой стихии во время выгула стада. Внезапно пошел дождь, началась гроза, и скрыться в безопасном месте не было никакой возможности.
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12 августа 2016, 05:33
В Самарской области из-за урагана пострадала женщина и был обесточен поселок

В Самарской области из-за урагана пострадала женщина и был обесточен поселок

Почти девять десятков домов посёлка Волжский Самарской области оказались обесточены. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи. Сейчас снабжение удалось восстановить. Резкое изменение погоды произошло в регионе в ночь с 4 на 5 августа. Во многих районах прошли дожди с грозами, они 
5 августа 2016, 11:47
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