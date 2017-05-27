|
В Сызрани на пляже утонула женщина
|
27 мая 2017, 01:22
|
Сызрань вымирает?
|
25 мая 2017, 11:43
|
Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек
Численность постоянного населения Сызрани по состоянию на 1 января 2017 года уменьшилась на 1304 человека и составила 174 023 человека.
Такие неутешительные данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии города. За 2016 год естественная убыль населения Сызрани составила 710 человек. В …
|
25 мая 2017, 08:12
|
Штормовое предупреждение: В Самарской области ожидаются заморозки до -2 градусов
|
23 мая 2017, 11:18
|
В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву
|
24 мая 2017, 07:49
|
Вот вам и весна: В Самарской области синоптики пообещали заморозки на выходные
|
12 мая 2017, 03:53
|
Самару опять заморозит
|
10 мая 2017, 01:56
|
Шашлыки под угрозой: в выходные погода преподнесет самарцам неприятный сюрприз
|
3 мая 2017, 02:29
|
В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь
|
2 мая 2017, 05:42
|
В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии
|
29 августа 2016, 04:24
|
В Башкирии пастуха убило молнией
|
12 августа 2016, 05:33
|
В Самарской области из-за урагана пострадала женщина и был обесточен поселок
|
5 августа 2016, 11:47