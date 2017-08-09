Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги Никита Вахрушев, который автостопом добирается из Ижевска в Сочи, побывал в Сызрани и записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях от города на Волге.



Никита сначала пошел на пляж и захотел было искупаться, так как … Житель Ижевска, который автостопом добирается из Ижевска в Сочи, побывал в Сызрани и записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях от города на Волге.Никита сначала пошел на пляж и захотел было искупаться, так как