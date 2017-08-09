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Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ
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9 августа 2017, 11:04
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Жильцы самарских домов временно будут набирать воду из бойлеров
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7 августа 2017, 12:00
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Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги
Житель Ижевска Никита Вахрушев, который автостопом добирается из Ижевска в Сочи, побывал в Сызрани и записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях от города на Волге.
Никита сначала пошел на пляж и захотел было искупаться, так как …
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6 августа 2017, 03:47
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7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти
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6 августа 2017, 01:21
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Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены
Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.
Общая площадь пожара …
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4 августа 2017, 06:03
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«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео
Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в …
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4 августа 2017, 01:57
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Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»
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3 августа 2017, 10:48
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Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову
Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу …
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1 августа 2017, 11:14
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«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань
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1 августа 2017, 11:59
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Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей
29 июля около 19 часов в травмпункт сызранской ЦГБ обратился местный житель. На отдыхе его ужалила оса в палец, на котором находилось кольцо. Место укуса быстро начало опухать, а кольцо стало сдавливать палец, пишет "Маленькая Сызрань".
У врачей …
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31 июля 2017, 10:49
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Похитителям газа объявили войну
В России вскоре начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа антимагнитные пломбы, которые позволят фиксировать факты хищения ресурса потребителями. Такие изменения в нормативную документацию правительства намерено внести Минэнерго, говорится в сообщении на портале проектов правовых актов. В ведомстве считают, что …
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28 июля 2017, 02:42
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Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
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27 июля 2017, 04:20
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Самарское городское кладбище может уйти под землю
Самарское городское кладбище может уйти под землю. «ТЕРРА» уже рассказывала о том, что территория погоста затапливается фекальными стоками, которые идут мимо неработающей насосно-фильтровальной станции. И это далеко не единственная проблема в сфере ритуальных услуг Самарской области.
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2 июня 2017, 05:54
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В России появилась электронная карта кладбищ
Электронная база кладбищ, дающая возможность отыскать любое место захоронения, будет действовать в РФ. Соответствующее разрешение было подписано Роскомнадзором.
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11 мая 2017, 09:08
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Самарские кладбища станут зонами спецназначения
В Самаре восьми городским кладбищам поменяют зонирование. По заявлению городского департамента градостроительства погосты «Еврейское», «Татарское», «Зубчаниновское», «Яблонька», «Сорокины хутора», «Управленческое», «Песчаная глинка» и «Рубежное» переведут в зоны специального назначения. До сих пор они значились, как промышленно-коммунальные участки.
Кроме этого, городские власти …
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4 мая 2017, 12:23
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В Тольятти ритуальщики готовятся похоронить 13,5 тысячи человек
Тольяттинское муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» объявило конкурс на выполнение работ по рытью и закапыванию могил. Цена контракта - 65,5 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, на эти средства исполнителю необходимо будет в течение года обслужить почти 13,5 тысячи …
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29 августа 2016, 04:05