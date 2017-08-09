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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ

Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ

В этом году около 20 млрд рублей, которые россияне задолжали за услуги ЖКХ, передадут коллекторским агентствам.
По сведениям Минстроя, на которые ссылаются СМИ, общая сумма задолженности за коммуналку составляет порядка 1 трлн рублей, в том числе 645 млрд рублей - 

9 августа 2017, 11:04
Жильцы самарских домов временно будут набирать воду из бойлеров

Жильцы самарских домов временно будут набирать воду из бойлеров

На сайте компании «Самарские коммунальные системы» опубликован рапорт о проведении плановых работ на системах водоснабжения в период с 7 по 11 августа. В понедельник, 7 августа, без холодного водоснабжения останутся дома по улице Ивана Булкина и в Академическом переулке.
7 августа 2017, 12:00
Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги

Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги

Житель Ижевска Никита Вахрушев, который автостопом добирается из Ижевска в Сочи, побывал в Сызрани и записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях от города на Волге.

Никита сначала пошел на пляж и захотел было искупаться, так как 
6 августа 2017, 03:47
7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа на территории СНТ «Кировское» в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района.
 
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На тушение выезжали 10 пожарных на трех единицах спецтехники. Пожар удалось локализовать в 3:38, 
6 августа 2017, 01:21
Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.

Общая площадь пожара 

4 августа 2017, 06:03
«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали  к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы  наблюдали в 
4 августа 2017, 01:57
Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Сегодня в 10 утра на строящемся стадионе "Самара-Арена" случился пожар. На площади 25 квадратных метров горели стройматериалы из резины. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали уже к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в небе огромные черные клубы 
3 августа 2017, 10:48
Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
 
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу 
1 августа 2017, 11:14
«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань

«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань

В Москве состоялась жеребьевка розыгрыша футбольного Кубка России. Клубы ФНЛ, в числе которых самарские «Крылья Советов», вступят в борьбу со стадии 1/32 финала. Самарцам выпало сразиться с победителем пары 1/64 финала, в котором встретятся ульяновская «Волга» и «Сызрань-2003». Игра между 

1 августа 2017, 11:59
Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей

Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей

29 июля около 19 часов в травмпункт сызранской ЦГБ обратился местный житель. На отдыхе его ужалила оса в палец, на котором находилось кольцо. Место укуса быстро начало опухать, а кольцо стало сдавливать палец, пишет "Маленькая Сызрань".

У врачей 
31 июля 2017, 10:49
Похитителям газа объявили войну

Похитителям газа объявили войну

В России вскоре начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа антимагнитные пломбы, которые позволят фиксировать факты хищения ресурса потребителями. Такие изменения в нормативную документацию правительства намерено внести Минэнерго, говорится в сообщении на портале проектов правовых актов. В ведомстве считают, что 

28 июля 2017, 02:42
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица 

27 июля 2017, 04:20
Самарское городское кладбище может уйти под землю

Самарское городское кладбище может уйти под землю

Самарское городское кладбище может уйти под землю. «ТЕРРА» уже рассказывала о том, что территория погоста затапливается фекальными стоками, которые идут мимо неработающей насосно-фильтровальной станции. И это далеко не единственная проблема в сфере ритуальных услуг Самарской области.
 
Ольга Брусянцева - 

2 июня 2017, 05:54
В России появилась электронная карта кладбищ

В России появилась электронная карта кладбищ

Электронная база кладбищ, дающая возможность отыскать любое место захоронения, будет действовать в РФ. Соответствующее разрешение было подписано Роскомнадзором.
Как отмечают в компании ООО «РусКладбища», реализующей этот проект, новшество позволит не только точно определить то или иное место захоронения, но и 

11 мая 2017, 09:08
Самарские кладбища станут зонами спецназначения

Самарские кладбища станут зонами спецназначения

В Самаре восьми городским кладбищам поменяют зонирование. По заявлению городского департамента градостроительства погосты «Еврейское», «Татарское», «Зубчаниновское», «Яблонька», «Сорокины хутора», «Управленческое», «Песчаная глинка» и «Рубежное» переведут в зоны специального назначения. До сих пор они значились, как промышленно-коммунальные участки.

Кроме этого, городские власти 

4 мая 2017, 12:23
В Тольятти ритуальщики готовятся похоронить 13,5 тысячи человек

В Тольятти ритуальщики готовятся похоронить 13,5 тысячи человек

Тольяттинское муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» объявило конкурс на выполнение работ по рытью и закапыванию могил. Цена контракта - 65,5 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, на эти средства исполнителю необходимо будет в течение года обслужить почти 13,5 тысячи 

29 августа 2016, 04:05
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