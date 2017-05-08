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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
 
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта 
7 мая 2017, 12:00
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа

Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа

Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
 
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с 
7 мая 2017, 10:01
Сызрань залили нефтью

Сызрань залили нефтью

В Сызрани расследуют уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Отработанными нефтепродуктами залили участок земли по улице Заводской. Там обнаружили установку для перегонки нефти.

«Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты 

5 мая 2017, 02:25
«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю

«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю

В Интернете обсуждается сообщение об очередном чрезвычайном происшествии  в Набережных Челнах. Там два КамАЗа, находившиеся на стоянке, провалились под землю.
Как отмечается, на автомобильной стоянке предприятия «Кориб» были припаркованы несколько десятков большегрузов. В один момент под двумя автомобилями свежеуложенный асфальт 

5 мая 2017, 12:33
Под Самарой 70-летний дедушка на «семерке» въехал в «МАЗ» и сбил пешехода

Под Самарой 70-летний дедушка на «семерке» въехал в «МАЗ» и сбил пешехода

Два человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области. Авария произошла в среду, 3 мая. Автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в большегруз «МАЗ», стоявший на дороге с включенной «аварийкой» и предупреждающими знаками. «Семерка» также сбила пешехода – мужчина, 

4 мая 2017, 05:33
В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта, сообщил в социальной сети очевидец в четверг, 4 мая. Автор поста опубликовал фото с места аварии. В остановочный павильон въехала грузовая «Газель». На борту машины закреплен баннер с рекламой грузоперевозок.
«На Ташкентской 

4 мая 2017, 02:40
В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку

В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку

В Сызранский отдел ГИБДД позвонили сотрудники местной ЦГБ и сообщили о пострадавшей в результате ДТП 50-летней женщине.
 
Вскоре инспекторы выяснили, что авария произошла 2 мая. По предварительной версии, 35-летний водитель маршрутного автобуса Peugeot, двигаясь по улице Комарова в сторону 

3 мая 2017, 10:32
В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

Про необычную форму перевозки автомобиля поведали в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". Вазовскую легковушку умудрились затолкать в кузов "Газели". Машина, естественно, вся не поместилась. Ибо микрогрузовичок не для этого предназначен. В итоге почти весь задок "Лады" свисал 
14 марта 2017, 06:39
В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП на дороге Самара – Чапаевск. По словам автора поста, неподалеку от совхоза «Молодая Гвардия» водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением. Машина развернувшись пробила ограждение моста и повисла над обрывом. По сообщению 
28 февраля 2017, 10:00
В блогах: в Самаре люди живут в бесхозной

В блогах: в Самаре люди живут в бесхозной "Газели"

Блогер Наталья Ширяева поведала про "маршрутку, в которой живут бомжи". "Вот эта "Газель" на Ново-Садовой, которая в недалеком прошлом была маршрутным такси, сейчас стала приютом для бездомных. Прижимистый автомобилист, посчитав, что эвакуация, утилизация или продажа старого четырехколесного друга будет 
9 февраля 2017, 09:58
На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На 10 километре самарской обводной дороги в Красноярском районе столкнулись грузовик «МАЗ» и фура  Mercedes-Benz. ДТП случилось во вторник, 10 января в шесть часов вечера. «МАЗом» управлял 43-летний мужчина. По предварительной версии, двигаясь к федеральной трассе «М-5», водитель допустил выезд 

11 января 2017, 01:38
На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько 
8 января 2017, 12:28
Пять человек пострадало в ДТП с «ГАЗелью» и «Lada Priora» под Пензой

Пять человек пострадало в ДТП с «ГАЗелью» и «Lada Priora» под Пензой

Три женщины, девочка и мужчина были травмированы в результате столкновения автомобилей «ГАЗель» и «Lada Priora» в Пензенской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в населенном пункте Бессоновка.
Как сообщают региональные информагентства, пострадали женщины 1970, 1949 и 1975 годов рождения, а также девочка 

29 ноября 2016, 05:09
Под Самарой грузовик МАЗ насмерть сбил 39-летнего мужчину

Под Самарой грузовик МАЗ насмерть сбил 39-летнего мужчину

Во вторник, 22 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Под колесами грузовой машины «МАЗ» погиб мужчина 1977 года рождения.

Инцидент произошел в поселке Верхняя Подстепновка в 18 часов 30 минут на улице Дорожной. 39-летний мужчина неожиданно вышел на 

23 ноября 2016, 02:10
В блогах: в Самаре возле гостиницы

В блогах: в Самаре возле гостиницы "Моя" перевернулся грузовик

В ЖЖ-сообществе "Самарский край" рассказали, что сегодня при развороте на Московском шоссе завалился набок грузовичок Hyundai. Как пояснил сотрудник ГИБДД, водитель не рассчитал скорость движения. В итоге автомобиль перекрыл собой почти все направление "из города". ДТП произошло на 23-м 
27 октября 2016, 05:53
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