В блогах: в Самаре возле гостиницы "Моя" перевернулся грузовик … В ЖЖ-сообществе "Самарский край" рассказали , что сегодня при развороте на Московском шоссе завалился набок грузовичок Hyundai. Как пояснил сотрудник ГИБДД, водитель не рассчитал скорость движения. В итоге автомобиль перекрыл собой почти все направление "из города". ДТП произошло на 23-м