Вчера, 7 мая, около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани случилось ДТП. На крутом повороте «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.
По предварительным данным, водитель микрогрузовика выехал из-под железнодорожного моста и пытался уйти от столкновения с пешеходами. Как утверждают очевидцы, автомобилист мог находиться в нетрезвом состоянии. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице
В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта …
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7 мая 2017, 12:00
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В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах
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7 мая 2017, 11:19
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Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа
Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с …
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7 мая 2017, 10:01
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Сызрань залили нефтью
В Сызрани расследуют уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Отработанными нефтепродуктами залили участок земли по улице Заводской. Там обнаружили установку для перегонки нефти.
«Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты …
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5 мая 2017, 02:25
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«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю
В Интернете обсуждается сообщение об очередном чрезвычайном происшествии в Набережных Челнах. Там два КамАЗа, находившиеся на стоянке, провалились под землю.
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5 мая 2017, 12:33
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Под Самарой 70-летний дедушка на «семерке» въехал в «МАЗ» и сбил пешехода
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4 мая 2017, 05:33
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В Самаре остановка снесла «Газель»
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4 мая 2017, 02:40
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В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку
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3 мая 2017, 10:32
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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото
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28 февраля 2017, 10:00
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В блогах: в Самаре люди живут в бесхозной "Газели"
Блогер Наталья Ширяева поведала про "маршрутку, в которой живут бомжи". "Вот эта "Газель" на Ново-Садовой, которая в недалеком прошлом была маршрутным такси, сейчас стала приютом для бездомных. Прижимистый автомобилист, посчитав, что эвакуация, утилизация или продажа старого четырехколесного друга будет …
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9 февраля 2017, 09:58
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На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза
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11 января 2017, 01:38
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На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото
Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько …
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8 января 2017, 12:28
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Пять человек пострадало в ДТП с «ГАЗелью» и «Lada Priora» под Пензой
Три женщины, девочка и мужчина были травмированы в результате столкновения автомобилей «ГАЗель» и «Lada Priora» в Пензенской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в населенном пункте Бессоновка.
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29 ноября 2016, 05:09
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Под Самарой грузовик МАЗ насмерть сбил 39-летнего мужчину
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23 ноября 2016, 02:10
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В блогах: в Самаре возле гостиницы "Моя" перевернулся грузовик
В ЖЖ-сообществе "Самарский край" рассказали, что сегодня при развороте на Московском шоссе завалился набок грузовичок Hyundai. Как пояснил сотрудник ГИБДД, водитель не рассчитал скорость движения. В итоге автомобиль перекрыл собой почти все направление "из города". ДТП произошло на 23-м …
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27 октября 2016, 05:53