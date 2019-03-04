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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
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4 марта 2019, 04:35
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками
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4 марта 2019, 10:59
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В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской
В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда …
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4 марта 2019, 10:20
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В Тольятти пострадала 2-летняя пассажирка такси, водитель которого нарушил ПДД
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 51-летний таксист на Hyundai Solaris ехал по бульвару Ленина от Ленинградской в сторону Баныкина. На нерегулируемом перекрестке Ленина/Баныкина, находясь на второстепенной дороге, автомобилист не уступил ехавшему по "главной" Chevrolet Lacetti и столкнулся с …
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3 марта 2019, 03:11
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области
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1 марта 2019, 02:04
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Фура снесла столб и улетела в кювет под Сызранью
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15 февраля 2019, 09:10
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Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом
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9 октября 2018, 12:15
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Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти
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20 июля 2018, 07:46
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Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик в Чапаевске
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26 февраля 2018, 02:09
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