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Материалы по теме:

В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

Информация о том, что в Самаре вспышка кори сначала появилась в социальных сетях. Об этом писали родители со ссылкой на врачей-педиатров, которые якобы призывали горожан воздержаться от посещения торговых центров, так как недуг распространяется именно там. С 27 ноября по 
10 декабря 2018, 07:39
Двое заразившихся корью самарцев выписались из больницы

Двое заразившихся корью самарцев выписались из больницы

Двое из пяти жителей областной столицы, у которых была диагностирована корь, прошли курс лечения и выписались из больницы. Как рассказала на брифинге руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана 
10 декабря 2018, 11:32
«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

На текущий момент в Самаре корью болеют 5 человек. Заболевание зарегистрировано среди сотрудников гипермаркета «Лента» в ТЦ «Аврора». Всего с начала года в регионе отмечено 18 лабораторно подтверждённых случаев кори. Об этом в понедельник, 10 декабря, на специальном брифинге рассказала 
10 декабря 2018, 11:20
Официально: корью в Самарской области заболели 5 человек

Официально: корью в Самарской области заболели 5 человек

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало информацию  в соцсетях о вспышке кори. По данным ведомства, на данный момент в областном центре от этого недуга сейчас страдают только 5 человек. Все они изолированы и госпитализированы. Летальных случаев нет.

В данный момент ситуация находится 

9 декабря 2018, 12:34
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