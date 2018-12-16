В Сызрани введен санитарно-противоэпидемический режим. Это связано со вспышкой кори на территории Самарской области. Такая информация появилась на сайте Сызранской ЦГБ.
Только в декабре в столице губернии было зарегистрировано пять случаев заболевания корью. Не исключена вероятность вспышки заболевания и в Сызрани, потому находящихся в медучреждении пациентов ограничили в посещениях. До какого числа введен особый режим не сообщается. Однако в ЦГБ напоминают горожанам, что при первых симптомах заболевания корью - повышение температуры, сухой кашель, сыпь, конъюнктивит - сразу следует вызывать на дом врача.
Сколько будет длится такой режим - неизвестно.
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Официально: корью в Самарской области заболели 5 человек
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало информацию в соцсетях о вспышке кори. По данным ведомства, на данный момент в областном центре от этого недуга сейчас страдают только 5 человек. Все они изолированы и госпитализированы. Летальных случаев нет.
В данный момент ситуация находится …
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