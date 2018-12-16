В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра … Информация о том, что в Самаре вспышка кори сначала появилась в социальных сетях. Об этом писали родители со ссылкой на врачей-педиатров, которые якобы призывали горожан воздержаться от посещения торговых центров, так как недуг распространяется именно там. С 27 ноября по