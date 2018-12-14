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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.

- Подзащитный ни от кого не укрывался, были забраны те документы, которые интересовали сотрудников, производящих следственные действия. И без всяких препон, 
14 декабря 2018, 01:38
В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи № 11 и 12. Они начнут движение с 6:11, последний рейс запланирован на 19:23. В обратную сторону, от стадиона, они начнут отъезжать в 
14 декабря 2018, 12:58
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В четверг вечером, 13 декабря, в Сызрани случилось массовое ДТП. Около моста через реку Крымза на улице Рабочей столкнулись три машины - Nissan Qashqai, BMW X5 и отечественная «Лада Калина».

По словам очевидца, водитель немецкого внедорожника, ехавший со стороны 
14 декабря 2018, 09:17
На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

В четверг, 13 декабря, произошла смертельная авария в Волжском районе. По предварительной версии, в 19:00 водитель иномарки Hyundai ехал по дороге «Обводная города Самара». По неизвестной причине, на 57 километре он выдвинулся на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, двигавшимся 
13 декабря 2018, 09:44
Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых

Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых

Стали известны подробности ДТП с участием «школьной» «Газели». Напомним, что авария случилась в Красноярском районе примерно в 9:10. По информации регионального ГУ МВД, на 1053 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись иномарка «Киа» и микроавтобус «Газель», в котором в этот момент 
13 декабря 2018, 01:56
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