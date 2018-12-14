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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова
Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.
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14 декабря 2018, 01:38
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В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»
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14 декабря 2018, 12:58
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»
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14 декабря 2018, 09:17
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На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель
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13 декабря 2018, 09:44
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Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых
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13 декабря 2018, 01:56