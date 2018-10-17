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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

В Сети появился ролик, на котором видно, как во дворе многоэтажки местные жители похитили резиновое покрытие для детской площадки. В соцсетях говорят, что это дом № 298 по Московскому шоссе в Самаре. На записи запечатлены двое мужчин, которые затаскивают куски 
17 октября 2018, 12:46
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

На стадионе «Металлург» в Самаре завершается укладка искусственного покрытия. Общая площадь его составляет 8 тысяч квадратных метров, произведен газон был в Димитровграде. В отличие от натуральной травы, играть на нем можно и зимой. 
 
- У нас появилось достаточно много полей с 
17 октября 2018, 11:24
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

Во вторник, 16 октября, в областной столице прекратилась подача газа в нескольких домах в Кировском районе города. На газопроводе низкого давления в районе дома № 36 по улице Каховской случилась авария. В нескольких домах по улице Свободы, проспекту Кирова, улицам 
16 октября 2018, 05:40
В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

Трагедией закончилась подводная охота для жителя Самарской области. 38-летний мужчина отправился за рыбой на реку Сок в районе Малой Царевщины. Он нырнул под воду и долгое время не показывался на поверхности. Ожидавшая рыбака на берегу жена вызвала спасателей.

Прибывшие на место 

15 октября 2018, 03:01
Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"

Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде 
13 октября 2018, 10:15
Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Вечером в четверг, 11 октября, произошел пожар в селе Верхнее Санчелеево в Ставропольском районе. В СНТ «Яблочко» на 8-ой улице  горела кровля жилого дома на площади 42 квадратных метра. На место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две 
12 октября 2018, 12:03
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