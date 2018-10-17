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Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
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17 октября 2018, 02:03
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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
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17 октября 2018, 11:47
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В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»
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17 октября 2018, 11:24
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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ
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16 октября 2018, 05:40
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В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер
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15 октября 2018, 03:01
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Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"
Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде …
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13 октября 2018, 10:15
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03