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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

Блогер Дмитрий Павлов предупредил, что Самару опять атаковали фальшивые проверяющие. В Советском районе начали активно проверять счётчики, установленные на воду. Причём якобы инспекторы почему-то одевают куртку с логотипом своей фирмы перед входом в подъезд. Логотип на куртках "Единый ресурс". Но 
3 июня 2019, 05:27
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура 
3 июня 2019, 09:07
Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги 
31 мая 2019, 10:48
В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В среду, 29 мая, в Сызрани произошел неприятный инцидент — вороны атаковали двухлетнего ребенка во дворе дома на проспекте Космонавтов в юго-западном районе. Во время утренней прогулки малыш увидел на детской площадке птенца, который хромал. Конечно, он решил поближе рассмотреть 
31 мая 2019, 09:02
Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета

Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета

Буквально один день отделяет жителей Самарской области от лета. О том, какая погода будет в июне, поведали синоптики Гидрометцентра России. По их прогнозам, средняя за месяц температура воздуха будет в пределах 19,1-21 градусов, что на 0,2-1 градус выше многолетних значений. 
30 мая 2019, 04:56
Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он 
30 мая 2019, 01:02
Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

В ночь на четверг, 30 мая, в Сызранском районе произошла жуткая авария. На 935 километре трассы М-5 в районе села Переволоки столкнулись грузовик и автомобиль «Лада Приора». Как сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, водитель легковушки не удостоверился в безопасности 
30 мая 2019, 10:25
В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая синоптики обещают малооблачную солнечную погоду, без осадков. Будет жарко — в дневные часы до 31 градуса тепла. До конца мая погоду Среднего Поволжья будет формировать поле высокого атмосферного давления. Дожди прекратятся, ветер ослабеет, а температура повысится 
29 мая 2019, 09:20
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

В этом году в столице 63-го региона будут работать 8 пляжей протяженностью более 4 километров и площадью 178,02 тысяч квадратных метров, на них организуют 14 спасательных постов. Они будут функционировать с 15 июня — ежегодно купальный сезон считается открытым с 
21 мая 2019, 09:46
Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в 
13 мая 2019, 09:59
Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае

Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае

Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха  уже давно - ремонт стартовал еще в 
10 апреля 2019, 02:43
Почему в этом году путевки в лагеря будут стоить на 20% дороже?

Почему в этом году путевки в лагеря будут стоить на 20% дороже?

В Самарской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании детей. Она стартует 1 июня. Ежегодно за счет средств областного бюджета в местных детских оздоровительных лагерях отдыхают более 40 000 школьников. 
Средняя стоимость путевки в летний загородный лагерь Самарской области - от 
4 апреля 2019, 09:52
Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Жители областной столицы поделились своими впечатлениями от городских пляжей во время опроса на портале «Вместе». В нем участвовали 1732 человека. 29% респондентов признали любимым пляж на второй очереди набережной (от KinUp до Маяковского спуска). 26% голосов набрал пляж от Вилоновской 
12 сентября 2018, 04:57
На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти 
28 августа 2018, 12:10
На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

Правоохранители продолжают в областной столице проверку, выясняют подробности гибели женщины, тело которой нашли на городском пляже. Напомним, что 1 августа в районе спуска по улице Ленинградской в 16:55 отдыхающие увидели труп женщины. Они сразу же сообщили о страшной находке полицейским.
3 августа 2018, 10:02
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