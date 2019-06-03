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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура …
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3 июня 2019, 09:07
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Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой
Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги …
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31 мая 2019, 10:48
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В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша
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31 мая 2019, 09:02
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Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета
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30 мая 2019, 04:56
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Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью
Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он …
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30 мая 2019, 01:02
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Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался
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30 мая 2019, 10:25
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В последние дни мая Самарскую область накроет жара
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29 мая 2019, 09:20
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Самарские пляжи готовят к новому сезону
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21 мая 2019, 09:46
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Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%
Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в …
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13 мая 2019, 09:59
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Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае
Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха уже давно - ремонт стартовал еще в …
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10 апреля 2019, 02:43
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Почему в этом году путевки в лагеря будут стоить на 20% дороже?
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4 апреля 2019, 09:52
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Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах
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12 сентября 2018, 04:57
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На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень
Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти …
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28 августа 2018, 12:10
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На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины
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3 августа 2018, 10:02
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