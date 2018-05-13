В Тольятти бешеная собака покусала девочку В Центральном районе Тольятти на 2 месяца объявлен карантин по бешенству. Опасное заболевание было обнаружено у одной из бродячих собак, покусавшей накануне малолетнюю девочку. По мнению эпизоотологов, пес подхватил вирус от лисы, забредшей в город. Сейчас их в окрестных лесах …