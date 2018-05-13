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В Железнодорожном районе Самары введут карантин по бешенству

В Железнодорожном районе Самары введут карантин по бешенству

Департамент ветеринарии Самарской области направил в адрес регионального правительства представление об установлении карантина по бешенству на территории Железнодорожного района г. Самары.

Вирус был обнаружен у кошки специалистами Самарской областной ветеринарной лаборатории, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
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В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству

В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству

В 5 районах Самарской области до 26 апреля введен карантин по бешенству животных. Как сообщает сайт правительства региона, ограничительные меры приняты на территориях сел Подстепки Ставропольского района, Несмеяновка Алексеевского района, Долматовка Борского района, Красные Дома Елховского района, а также в 

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В Самарской области животные стали чаще нападать на людей

В Самарской области животные стали чаще нападать на людей

В пяти населенных пунктах губернии объявлен карантин в связи с бешенством животных. Речь идет о селах Волжского, Кинель-Черкасского, Похвистневского и Кинельского районов. На такую меру руководство региона пошло из-за резкого увеличения числа укусов людей животными и случаев заболевания четвероногих бешенством. 

16 января 2013, 01:47
В Тольятти бешеная собака покусала девочку

В Тольятти бешеная собака покусала девочку

В Центральном районе Тольятти на 2 месяца объявлен карантин по бешенству. Опасное заболевание было обнаружено у одной из бродячих собак, покусавшей накануне малолетнюю девочку. По мнению эпизоотологов, пес подхватил вирус от лисы, забредшей в город. Сейчас их в окрестных лесах 

18 декабря 2012, 04:25
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