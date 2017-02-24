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В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел
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24 февраля 2017, 01:56
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Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото
ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько …
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24 февраля 2017, 12:08
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Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани
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23 февраля 2017, 10:55
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Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти
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21 февраля 2017, 03:39
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310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань
Средства выделены в качестве стимулирующих субсидий.
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20 февраля 2017, 11:06
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Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре
В воскресенье, 19 февраля, в Самаре в результате схода снега с крыши дома были повреждены две машины. Инцидент произошел на улице Лукачева, сообщила «Комсомольская правда».
Снежная глыба рухнула на припаркованные возле дома автомобили Toyota и Lada Granta. На …
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20 февраля 2017, 05:37
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Эксперты назвали самые дорогие для содержания автомобиля страны
В Интернете появился составленный зарубежными экспертами рейтинг государств с наиболее дорогим обслуживанием машин. На первой строке списка расположилась Норвегия.
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8 февраля 2017, 03:14
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Составлен рейтинг машин, которые редко угоняют
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7 февраля 2017, 04:31
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В Сызрани состоялось открытие мотосезона (ФОТО)
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18 мая 2014, 07:00
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Мэрия Сызрани отказывается возвращать облминтрансу почти 17 млн рублей
В областном арбитраже продолжается судебный спор между комитетом по строительству и архитектуре Сызрани с областным министерством транспорта и автомобильных дорог. Как уже рассказывала "ТЕРРА", сызранские чиновники оспаривают требование министерства вернуть в областную казну почти 17 млн руб. бюджетных средств. История …
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5 апреля 2013, 11:00
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Сотрудника мэрии Сызрани задержали в рабочее время за торговлю марихуаной
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2 апреля 2013, 01:10
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Полиция Сызрани отказалась возбуждать дело по факту нецелевой растраты 2,5 млн рублей
Прокуратура начала проверку по факту отказа полиции Сызрани возбудить уголовное дело в связи с нецелевым расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. В материалах проверки фигурирует сумма контракта в 2,5 млн руб. Ранее министерство транспорта региона выявило завышение стоимости работ …
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5 февраля 2013, 04:24