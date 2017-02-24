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Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько 
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Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани

Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани

Вчера, 22 февраля, в 21:23 в пожарную охрану Сызрани поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Проломной, передает ГУ МЧС по Самарской области.
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Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

В Тольятти был замечен седан Kia Rio нового поколения. Фото появилось в одном из тольяттинских пабликов. Автообозреватели отмечают изменения на передних крыльях, задняя дверь стала шире.

По предварительной информации, седан Kia K2 предназначен для китайского рынка. У новинки изменился 
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310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань

Средства выделены в качестве стимулирующих субсидий.
По решению губернатора, финансовая поддержка ежегодно оказывается муниципалитетам и районам, достигающим целей, поставленных перед ними Правительством области. В частности, Сызрань перевыполнила план по производству собственной продукции. На какие проекты будут направлены субсидии, губернатору Николаю 

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Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре

Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре

В воскресенье, 19 февраля, в Самаре в результате схода снега с крыши дома были повреждены две машины. Инцидент произошел на улице Лукачева, сообщила «Комсомольская правда».

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Эксперты назвали самые дорогие для содержания автомобиля страны

Эксперты назвали самые дорогие для содержания автомобиля страны

В Интернете появился составленный зарубежными экспертами рейтинг государств с наиболее дорогим обслуживанием машин. На первой строке списка расположилась Норвегия.
Ситуацию изучали специалисты аналитического агентства LeasePlan. По их данным, в сумму около 710 евро обходится среднестатистическому норвежцу ежемесячное содержание транспортного средства. 

8 февраля 2017, 03:14
Составлен рейтинг машин, которые редко угоняют

Составлен рейтинг машин, которые редко угоняют

По итогам 2016 года вазовский минивэн Lada Largus стал самой непопулярной моделью среди угонщиков, к такому выводу пришли в страховой компании "МАКС". "Ларгус" относительно недавно на рынке и пока ещё не успел основательно распространиться, запчасти на машину - не дорогие 

7 февраля 2017, 04:31
В Сызрани состоялось открытие мотосезона (ФОТО)

В Сызрани состоялось открытие мотосезона (ФОТО)

17 мая в Сызрани состоялось открытие мотосезона. Примерно к 15 часам местные укротители железных коней собрались на площади перед мэрией. Поддержать коллег приехали и байкеры из Тольятти и Жигулевска. Впервые на подобное мероприятие пришли представители власти из администрации и полиции. 

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Мэрия Сызрани отказывается возвращать облминтрансу почти 17 млн рублей

Мэрия Сызрани отказывается возвращать облминтрансу почти 17 млн рублей

В областном арбитраже продолжается судебный спор между комитетом по строительству и архитектуре Сызрани с областным министерством транспорта и автомобильных дорог. Как уже рассказывала "ТЕРРА", сызранские чиновники оспаривают требование министерства вернуть в областную казну почти 17 млн руб. бюджетных средств. История 

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Сотрудника мэрии Сызрани задержали в рабочее время за торговлю марихуаной

Сотрудника мэрии Сызрани задержали в рабочее время за торговлю марихуаной

При попытке сбыта марихуаны наркополицейские задержали сызранского чиновника. Специалист управления ГО и ЧС администрации города торговал ей в разгар рабочего дня. При личном обыске изъято 32 грамма, а в доме нашли еще более килограмма наркотика. Если бы мужчине удалось продать 

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Полиция Сызрани отказалась возбуждать дело по факту нецелевой растраты 2,5 млн рублей

Полиция Сызрани отказалась возбуждать дело по факту нецелевой растраты 2,5 млн рублей

Прокуратура начала проверку по факту отказа полиции Сызрани возбудить уголовное дело в связи с нецелевым расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. В материалах проверки фигурирует сумма контракта в 2,5 млн руб. Ранее министерство транспорта региона выявило завышение стоимости работ 

5 февраля 2013, 04:24
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