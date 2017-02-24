Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре



Снежная глыба рухнула на припаркованные возле дома автомобили Toyota и Lada Granta. На … В воскресенье, 19 февраля, в Самаре в результате схода снега с крыши дома были повреждены две машины. Инцидент произошел на улице Лукачева, сообщила «Комсомольская правда».Снежная глыба рухнула на припаркованные возле дома автомобили Toyota и Lada Granta. На