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Материалы по теме:

Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

В четверг, 28 декабря, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП. 22-летний парень на BMW X6 слетел с дороги в кювет. Авария случилась на 92 километре дороги Самара – Большая Черниговка около девяти часов утра. Иномарка ехала со стороны Большой 
29 декабря 2017, 02:52
В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками 
29 декабря 2017, 01:38
В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре на дублере Московского шоссе автомобиль сбил пешехода. ДТП произошло на перекрестке с улицей Николая Панова вечером в четверг, 28 декабря. По словам очевидцев, пешеход шел по зебре, когда на него наехала «Лада Приора». У пострадавшего травма ноги, его 
29 декабря 2017, 11:07
В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду

В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду

В Сызрани 14-летний подросток бросил в капюшон прохожего ребенка петарду, и она взорвалась. По данным полицейских, мальчик «решил создать для прохожих праздничную атмосферу» и раскидывал вокруг себя пиротехнику. Потерпевшим в результате «детской шалости» оказался другой 13-летний подросток, с травмами его 

28 декабря 2017, 04:10
В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик.  ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд 

28 декабря 2017, 03:40
ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани

ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани

Продюсерский центр «Синяя птица» оплатил штраф за нарушение требований рекламного законодательства, которое выявили после концерта в Сызрани, сообщило Самарское УФАС. Речь идет о выступлении в ноябре 2015 года. Перед зрителями выступил солист коллектива Александр Дроздов. Однако на афишах и на 

28 декабря 2017, 12:43
В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани семья с детьми не могла попасть домой. Пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошел по адресу: Нефтебазная, 3.

«Дети 12 и семи лет после школы пошли гулять на улицу и, вероятно, потеряли ключи. Когда пришли взрослые, у них ключей от квартиры 

28 декабря 2017, 10:50
В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области найдено тело пропавшего рыбака. Он провалился под лед и утонул. Инцидент произошел в акватории протоки Ирыкла около острова Нижний. Чтобы найти рыболова, его родственники обратились к спасателям Октябрьска. Поисковые работы начались вечером 25 декабря. Только уже ближе 

27 декабря 2017, 10:25
В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре вечером во вторник, 26 декабря, произошла жуткая авария на «Раките». По словам очевидцев, спасателям буквально пришлось «вырезать» водителя из попавшей в ДТП «Гранты». По данным МЧС, в 19:41 на пересечении Ракитовского шоссе с улицей Первой Малой, недалеко от 
27 декабря 2017, 09:27
В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила 

20 декабря 2017, 03:07
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