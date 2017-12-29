В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду В Сызрани 14-летний подросток бросил в капюшон прохожего ребенка петарду, и она взорвалась. По данным полицейских, мальчик «решил создать для прохожих праздничную атмосферу» и раскидывал вокруг себя пиротехнику. Потерпевшим в результате «детской шалости» оказался другой 13-летний подросток, с травмами его …