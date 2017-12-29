В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.
«По предварительной информации полицейских, в районе дома №9 по пер. Виноградный, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на стоящую автомашину ВАЗ-21099».
В ДТП пострадал молодой водитель «девяносто девятой». 18-летний парень разбил голову. По сведениям инспекторов ГИБДД, оба участника аварии были трезвые.
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