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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

В Автограде арестовали 41-летнего мужчину, которого сейчас подозревают в убийстве падчерицы. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, 9 июня этот человек был сильно пьян и напал на двухлетнюю дочку своей жены. Он нанес ей множество ударов по 
13 июня 2019, 03:27
Жителю Самарской области добавили в квиток за вывоз мусора лишних людей

Жителю Самарской области добавили в квиток за вывоз мусора лишних людей

В Самарской области прокуратура вынесла представление в адрес директора «ЭкоСтройРесурс» из-за неправильного начисления платы за мусор. Житель села Утевка обратился в Нефтегорскую межрайонную прокуратуру, ведь ему пришла квитанция за мусор, в которой значились 14 человек. Между тем, в его доме 
13 июня 2019, 02:17
В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В среду, 12 июня, под колесами легковушки в Красноглинском районе Самары оказался ребенок. В 21:00 59-летний водитель ехал на своем автомобиле «Лада Калина» по улице Красногвардейской в направлении Симферопольской. По пути автомобилист сбил шестилетнего мальчика. Как сообщили в ГУ МВД 
13 июня 2019, 01:36
В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание 
13 июня 2019, 08:58
Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

В 21:40 в среду, 12 июня, в Самарской области был локализован лесной пожар в 51 квартале Большецаревщинского лесничества около железнодорожной станции «Курумоч». Пламя охватило в общей сложности 15 га леса, сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомним, что на месте 
13 июня 2019, 08:40
Под Тольятти 84-летний дедушка на буксируемой

Под Тольятти 84-летний дедушка на буксируемой "Оке" попал под встречную машину

Сегодня, 12 июня, примерно в 8:20 32-летний водитель на "девяносто девятой" буксировал "Оку". За рулем малолитражка находился 84-летний мужчина.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, выезжая с АЗС водитель ВАЗ-21099 проигнорировал знак "Движение направо" и начал поворачивать налево в направлении 
12 июня 2019, 02:24
В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

До конца этой недели на перекрестке улиц Солнечной и Губанова в Самаре обещают установить пешеходные направляющие ограждения. По информации мэрии областной столицы, высота их составит 18 метров. Кроме того, сейчас на этом участке изменили режим работы светофоров. 

- Левоповоротное движение 
11 июня 2019, 04:25
В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В понедельник, 10 июня, под колеса легковушки в Автограде попала пожилая женщина. Вечером, в 17:00 54-летний водитель ехал на ВАЗ 212140 задним ходом по жилой зоне возле дома № 40 по проспекту Степана Разина. Автолюбитель в какой-то момент сбил пешехода 
11 июня 2019, 04:09
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

В среду, 5 июня, в Красноармейском районе области случилась нестандартная дорожная авария. Рано утром, в 08:00 32-летний шофер, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле ИЖ по улице Шоссейной в поселке Ленинский. Он направлялся в сторону улицы Школьной, 
6 июня 2019, 03:00
В Самарской области пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП и пострадал

В Самарской области пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП и пострадал

В среду, 15 мая, произошла авария с мотоциклистом в Хворостянском районе. 46-летний мужчина, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле «Евратекс» по улице Целинной в поселке Прогресс. По предварительной версии, он нарушил правила —  не выбрал боковой интервал, 
16 мая 2019, 02:05
В ДТП с «Грантой» в Тольятти погиб мотоциклист

В ДТП с «Грантой» в Тольятти погиб мотоциклист

В четверг, 25 апреля, в Тольятти произошла страшная авария. В микрорайоне Шлюзовой на улице Железнодорожной лоб в лоб столкнулись мотоцикл и легковушка «Лада Гранта». От страшного удара у мотоцикла отлетело колесо, оказалась деформирована вся передняя часть, автомобиль тоже получил механические 
25 апреля 2019, 01:47
Шофер в больнице: появились детали ДТП с электричкой в Тольятти

Шофер в больнице: появились детали ДТП с электричкой в Тольятти

Стали известны подробности ДТП, которое случилось накануне на железнодорожных путях в Самарской области. Напомним, там столкнулись легковушка и электричка, травмы получил водитель машины. 
 
- 42-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, допустил стоянку транспортного средства на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на станции 
19 апреля 2019, 03:06
«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

Борский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по части 1 статьи 118 УК РФ. Во время расследования удалось выяснить, что 13 января ранее не судимый житель Борского 
17 апреля 2019, 09:08
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за получения строителем тяжелых травм. Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда при организации строительных работ около дома № 21 по улице Урицкого в зоне демонтажа несущей 
28 февраля 2019, 11:41
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