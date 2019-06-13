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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы
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13 июня 2019, 03:27
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Жителю Самарской области добавили в квиток за вывоз мусора лишних людей
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13 июня 2019, 02:17
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В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя
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13 июня 2019, 01:36
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В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио
В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание …
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13 июня 2019, 08:58
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Под Самарой локализовали крупный лесной пожар
В 21:40 в среду, 12 июня, в Самарской области был локализован лесной пожар в 51 квартале Большецаревщинского лесничества около железнодорожной станции «Курумоч». Пламя охватило в общей сложности 15 га леса, сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомним, что на месте …
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13 июня 2019, 08:40
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Под Тольятти 84-летний дедушка на буксируемой "Оке" попал под встречную машину
Сегодня, 12 июня, примерно в 8:20 32-летний водитель на "девяносто девятой" буксировал "Оку". За рулем малолитражка находился 84-летний мужчина.
По предварительным данным сотрудников полиции, выезжая с АЗС водитель ВАЗ-21099 проигнорировал знак "Движение направо" и начал поворачивать налево в направлении …
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12 июня 2019, 02:24
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В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной
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11 июня 2019, 04:25
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В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе
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11 июня 2019, 04:09
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Самарской области пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП и пострадал
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16 мая 2019, 02:05
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В ДТП с «Грантой» в Тольятти погиб мотоциклист
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25 апреля 2019, 01:47
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Шофер в больнице: появились детали ДТП с электричкой в Тольятти
Стали известны подробности ДТП, которое случилось накануне на железнодорожных путях в Самарской области. Напомним, там столкнулись легковушка и электричка, травмы получил водитель машины.
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19 апреля 2019, 03:06
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«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза
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17 апреля 2019, 09:08
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В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка
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1 марта 2019, 02:57
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В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего
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28 февраля 2019, 11:41
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