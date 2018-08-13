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В Новокуйбышевске отдыхающие реанимировали женщину, у которой остановилось сердце
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13 августа 2018, 10:12
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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
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13 августа 2018, 09:14
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке
Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование …
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13 августа 2018, 09:02
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6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области
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13 августа 2018, 12:51
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В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»
В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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13 августа 2018, 11:22
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Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь
Ночью 5 августа с турбазы "Радуга", расположенной в поселке Шелехметь, пришлось экстренно госпитализировать двух жительниц Сызрани. У 33-летней потерпевшей врачи диагностировали ножевое ранение левого бедра, а 42-летней женщине порезали живот.
На место ЧП выезжали оперативники. Они выяснили, что к …
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11 августа 2018, 03:47
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4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки
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23 июля 2018, 03:30
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Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника
В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.
По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире …
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20 июля 2018, 05:47
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Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом
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20 июля 2018, 12:36
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Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре
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26 апреля 2018, 12:33