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В Новокуйбышевске отдыхающие реанимировали женщину, у которой остановилось сердце

В Новокуйбышевске отдыхающие реанимировали женщину, у которой остановилось сердце

В воскресенье, 12 августа, на озере Сакулино в Новокуйбышевске случилось ЧП: женщина потеряла сознание прямо в воде. Отдыхающая ушла под воду, и свидетели тут же начали звать на помощь.

Первым на подмогу подошел случайный прохожий, который оказался военным. Ему 
13 августа 2018, 10:12
Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. 
13 августа 2018, 09:55
Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Аналитики портала "Домофонд" составили рейтинг экологического благополучия 150 городов России. При этом речь идет не о реальных показателях загрязнённости, а о том, как местные жители оценивают обстановку в своих муниципалитетах. В опросе приняли участие 61 734 человека по всей России. 
13 августа 2018, 09:42
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. В этом году он праздновал двойной юбилей — полвека прошло с того момента, как любители авторской песни впервые собрались вместе, в то же время по количеству проведенных фестивалей он стал 45-м. 
 
Юбилейный 45-й Грушинский 
13 августа 2018, 09:14
Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование 
13 августа 2018, 09:02
6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области

6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области выяснили, что житель Кинельского района может быть причастен к незаконному лишению свободы нескольких граждан России. Оказалось, что с 2012 по июль 2018 года злоумышленник силой удерживал двух мужчин в доме своего родственника в 
13 августа 2018, 12:51
В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
- Никаких документов, алкоголь без лицензии. Накануне при проведении контрольной закупки сюда, 
13 августа 2018, 11:22
Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь

Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь

Ночью 5 августа с турбазы "Радуга", расположенной в поселке Шелехметь, пришлось экстренно госпитализировать двух жительниц Сызрани. У 33-летней потерпевшей врачи диагностировали ножевое ранение левого бедра, а 42-летней женщине порезали живот.
 
На место ЧП выезжали оперативники.  Они выяснили, что к 
11 августа 2018, 03:47
4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

С начала 2018 года в больницы Самарской области обратились 4,5 тысячи человек. Все они пострадали от укусов животных. 1068 потерпевших - дети моложе 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, количество укушенных на 2,2 % больше, чем за этот же период 
23 июля 2018, 03:30
Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.

По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире 
20 июля 2018, 05:47
Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом

Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом

Полицейские из Жигулевска расследовали нападение, во время которого был ранен человек. Медсестра пункта «скорой помощи» из села Зольное рассказала полицейским, что к ней обратился пьяный 68-летний житель Жигулевска.  На шее у пенсионера было ножевое ранение. Пациент рассказал, что на него 
20 июля 2018, 12:36
Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре

Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре

На днях к экипажу вневедомственной охраны поступил сигнал из больницы на улице Калинина в Самаре. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что помощь медикам потребовалась из-за агрессивного поведения одного из пациентов. В учреждение доставили 50-летнего мужчину, Он жаловался на боль 

26 апреля 2018, 12:33
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