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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
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11 марта 2019, 02:39
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани
В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в …
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11 марта 2019, 12:11
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В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре
В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из …
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11 марта 2019, 11:34
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Поменяйте ленточку: Сызранец заказал маме букет на 8 марта, а подарил на похороны
Трагедия произошла в семье жителя Сызранского района, который находится далеко от дома, пишет КТВ ЛУЧ. Сотрудников одной из местных компаний по доставке цветов потрясла трагедия мужчины, который обратился к ним накануне 8 марта. Житель Сызранского района надеялся порадовать свою …
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10 марта 2019, 06:26
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В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани
В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
«Все дно усыпано дохлой рыбой, …
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9 марта 2019, 02:17
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Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку
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9 марта 2019, 09:39
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Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах
Яна Архипова поведала легендарному телеведущему лайфхак о пользе утренней гимнастики и даже показала несколько приемов для лицевой разминки. Изумленный Якубович в этом ей активно помогал. Кроме того, наша землячка преподнесла и свой подарок ведущему – в сопровождении детского творческого коллектива …
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8 марта 2019, 06:33
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В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль
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7 марта 2019, 04:45
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В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз
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27 февраля 2019, 03:35
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В Тольятти ищут блондина в медицинской маске, который похитил 10 тысяч рублей
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12 февраля 2019, 12:45
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Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
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7 февраля 2019, 12:34
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