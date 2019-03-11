3
08
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

В понедельник, 11 марта, на совещании в городской администрации Самары представили нового руководителя департамента образования. Пост заняла Елена Чернега. Как отметили в самарской мэрии, у нее большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе. Ранее она была учителем 
11 марта 2019, 02:39
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в 
11 марта 2019, 12:11
В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из 
11 марта 2019, 11:34
Поменяйте ленточку: Сызранец заказал маме букет на 8 марта, а подарил на похороны

Поменяйте ленточку: Сызранец заказал маме букет на 8 марта, а подарил на похороны

Трагедия произошла в семье жителя Сызранского района, который находится далеко от дома, пишет КТВ ЛУЧ. Сотрудников одной из местных компаний по доставке цветов потрясла трагедия мужчины, который обратился к ним накануне 8 марта. Житель Сызранского района надеялся порадовать свою 
10 марта 2019, 06:26
В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
 
«Все дно усыпано дохлой рыбой, 
9 марта 2019, 02:17
Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Житель Сызрани, задолжавший родственнику деньги, пошел на аферу и получил проблемы с законом. Мужчина занял приличную сумму и не спешил отдавать. Во время очередной посиделки речь зашла о возврате денег. Должник решил отдать своему кредитору банковскую карту. Родственник взял «пластик», 
9 марта 2019, 09:39
Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах

Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах

Яна Архипова поведала легендарному телеведущему лайфхак о пользе утренней гимнастики и даже показала несколько приемов для лицевой разминки. Изумленный Якубович в этом ей активно помогал. Кроме того, наша землячка преподнесла и свой подарок ведущему – в сопровождении детского творческого коллектива 

8 марта 2019, 06:33
В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль

В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль

В Самарской области все чаще случаются нападения стай бродячих собак на косуль и молодых кабанов. В частности, только за одну неделю они убили шесть косуль. По данным департамента охоты и рыболовства Самарской области, сейчас у косуль мало корма, они слабеют 
7 марта 2019, 04:45
В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз

В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз

В ночь с 25 на 26 февраля в Сызранском районе области произошло нападение на таксиста. В селе Уваровка трое злоумышленников избили 28-летнего водителя, выбросили его на мороз и угнали машину. Правда, судя по всему, далеко уехать преступникам не удалось. Украденную 
27 февраля 2019, 03:35
В Тольятти ищут блондина в медицинской маске, который похитил 10 тысяч рублей

В Тольятти ищут блондина в медицинской маске, который похитил 10 тысяч рублей

В Тольятти ищут грабителя, который «обнес» микрофинансовую организацию на улице Степана Разина в Автозаводском районе. Это произошло еще утром 5 ноября  прошлого года. Неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 10 745 рублей и скрылся. Вскоре было возбуждено уголовное 
12 февраля 2019, 12:45
Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх