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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 14 лет, рост 
5 сентября 2018, 01:09
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

1 сентября в Самарской области в школы пошли 330 тысяч учеников — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. К началу учебного года открыли 3 новых школы. Одна из них находится в поселке Смышляевка. Там будут учиться почти 1,5 
4 сентября 2018, 09:00
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

В воскресенье, 2 сентября, произошла авария с участием пешехода в Сызрани. В 16:00 22-летний молодой человек, получивший права всего год назад, ехал на своей машине по улице Жуковского. По предварительным данным, при повороте налево на улицу Шухова шофер ВАЗа сбил 
3 сентября 2018, 12:42
Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани

Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани

Местные жители обвиняют в порче муниципального имущества некую компанию молодых людей.
 
В Сызрани неизвестные злоумышленники решили «сделать оригинальный подарок» ко дню города, разрушив плитку в благоустроенном сквере в Военном городке, передает «КТВ Луч». Инцидент, по предварительным данным, произошел 
2 сентября 2018, 05:33
За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек

За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек

В 2017 году специалистами “Самарских коммунальных систем” было заменено 525 крышек водопроводных и канализационных люков.

Часть крышек ломаются и деформируются от повышенной нагрузки или в связи с истечением периода срока службы. Но со слов коммунальщиков, проблема большей части открытых колодцев связана 

18 августа 2017, 03:14
В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В сети появились фотографии с места происшествия в Сызрани. 10-летний ребенок провалился в открытый канализационный колодец. Он был скрыт под лужей. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля. По словам очевидцев, мальчик успел зацепиться за край колодца и смог выбраться.
27 февраля 2017, 02:34
Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы

Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы

В Самаре за 10 месяцев текущего года почти 120 канализационных колодцев закатали в асфальт или засыпали строительным мусором, пожаловались представители компании «Самарские коммунальные системы». Для обнаружения утерянных объектов инфраструктуры организация вынуждена нанимать сторонних специалистов с металлоискателями. Для прочистки каналов в 

1 ноября 2016, 05:08
В Саратовской области женщина погибла, упав в колодец с водой, есть фото

В Саратовской области женщина погибла, упав в колодец с водой, есть фото

Трагедия произошла в выходные в Новокузнецке. Как сообщают региональные СМИ, все случилось буквально на глазах местных жителей.
В полдень спасателям поступил звонок от свидетелей этого инцидента. Они рассказывали, что женщина несколько минут сидела на краю колодца и неожиданно упала в 

4 июля 2016, 10:07
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