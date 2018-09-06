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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка
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5 сентября 2018, 01:09
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году
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4 сентября 2018, 09:00
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани
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3 сентября 2018, 12:42
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Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани
Местные жители обвиняют в порче муниципального имущества некую компанию молодых людей.
В Сызрани неизвестные злоумышленники решили «сделать оригинальный подарок» ко дню города, разрушив плитку в благоустроенном сквере в Военном городке, передает «КТВ Луч». Инцидент, по предварительным данным, произошел …
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2 сентября 2018, 05:33
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За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек
В 2017 году специалистами “Самарских коммунальных систем” было заменено 525 крышек водопроводных и канализационных люков.
Часть крышек ломаются и деформируются от повышенной нагрузки или в связи с истечением периода срока службы. Но со слов коммунальщиков, проблема большей части открытых колодцев связана …
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18 августа 2017, 03:14
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В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото
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27 февраля 2017, 02:34
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Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы
В Самаре за 10 месяцев текущего года почти 120 канализационных колодцев закатали в асфальт или засыпали строительным мусором, пожаловались представители компании «Самарские коммунальные системы». Для обнаружения утерянных объектов инфраструктуры организация вынуждена нанимать сторонних специалистов с металлоискателями. Для прочистки каналов в …
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1 ноября 2016, 05:08
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В Саратовской области женщина погибла, упав в колодец с водой, есть фото
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4 июля 2016, 10:07