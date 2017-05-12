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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В пятницу, 12 мая, в районе 12 часов дня от администрации детского сада "Березка", расположенного в Центральном районе Тольятти, спасателям поступила информация об агрессивном поведении ворон. Как сообщается, они заклевали на глазах детей голубя и проявляли агрессию по отношению к 

12 мая 2017, 03:59
Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
 
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной 
12 мая 2017, 07:00
Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Полиция возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. По оперативным данным, 32-летняя самарчанка продавала средства для похудания через аккаунт в одной из социальных сетей.
В декабре прошлого года она заказала и получила 20 килограммов товара из Казахстана. В составе 

11 мая 2017, 11:35
В Самарской области поезд сбил студенток

В Самарской области поезд сбил студенток

ЧП на железнодорожной станции Новоотрадная. Накануне вечером там под поезд попали две восемнадцатилетние студентки отрадненского  техникума. Девушки спешили на последнюю электричку до Самары и решили перебежать дорогу в небезопасном месте.  По предварительным данным, переходя  через рельсы, подростки не заметили товарный 

11 мая 2017, 10:52
В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

Вчера, 7 мая, около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани случилось ДТП. На крутом повороте «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.
 
По предварительным данным, водитель микрогрузовика выехал из-под железнодорожного моста и пытался уйти 

8 мая 2017, 09:54
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа

Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа

Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
 
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с 
7 мая 2017, 10:01
СК проверит челябинку, вывесившую с балкона младенца

СК проверит челябинку, вывесившую с балкона младенца

В Челябинске инициирована доследственная проверка по факту неадекватного поведения молодой матери, которая, взяв за руки младенца, вывесила его с балкона второго этажа. Снимок этого инцидента был размещен в соцсетях и спровоцировал негодование многих граждан.
Как сообщается, эта странная история случилась 

3 мая 2017, 03:45
В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях появилось сообщение о ДТП в районе площади Куйбышева. По словам очевидца, автомобиль провалился на дороге. Это произошло на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Автор сообщения опубликовал фото.

«Машины в Самаре продолжают проваливаться 
24 апреля 2017, 12:32
В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В ночь на 11 апреля в Самаре сгорел легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети. По его словам, инцидент произошел в районе ТЦ «Космопорт», судя по снимку, на улице Карбышева. На место происшествия выезжали пожарные. О 
11 апреля 2017, 03:48
В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента

В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента

25-летнего мужчину, ехавшего на автомобиле Renault, на улице Ставропольской остановили сотрудники ДПС. 
30 марта 2017, 03:29
У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

Судебные приставы арестовали дорогой автомобиль тольяттинца, задолжавшего деньги банку. По данным ведомства, в прошлом году мужчина взял кредит под залог автомобиля – иномарки Toyota Land Cruizer. Однако ссуду в положенном объеме и в соответствии с графиком не погашал. У мужчины 

24 марта 2017, 01:39
Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Вчера, 7 января, на улице Черемшанской, в районе проспекта Кирова, произошло ЧП. Там на продуктовый ларек рухнуло крупное дерево, передает ProGorodSamara.
 
«Будьте осторожны! Под тяжестью снега деревья с корнем вырывает! Слава Богу, никто не пострадал», - пишет очевидец события 
8 января 2017, 01:48
В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В одном из дворов на улице Партизанской в Самаре рухнуло дерево. По словам жителей близлежащих домов, все случилось накануне, в пятницу. Дерево упало прямо на детскую площадку. По счастливой случайности, в этот момент на ней никого не оказалось. Жильцы рассказала, 
23 июля 2016, 06:29
В Тольятти молодая автоледи врезалась в дерево: погибли двое (есть фото)

В Тольятти молодая автоледи врезалась в дерево: погибли двое (есть фото)

Полиция Тольятти устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии сотрудников полиции, вчера, 22 июля, около 18:00 на 3-м километре обводной автодороги на территории Центрального района Тольятти 25-летняя девушка на 
23 июля 2016, 04:14
В Самаре на женщину рухнуло дерево

В Самаре на женщину рухнуло дерево

В понедельник, 13 июля, на пересечении улиц Авроры и Гагарина на 31-летнюю женщину упало дерево. Пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована.
 
Некоторые СМИ предположили, что причиной падения дерева мог стать сильный ветер, который бушевал в Самаре в выходные. Однако 
14 июля 2015, 12:14
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