Вчера обеспокоенные родственники 32-летней женщины обратились к спасателям и рассказали, что женщина пропала утром. Они нашли ее обувь на берегу пляжа в районе ДЭУ.
Спасатели выехали на место. Два часа длились поиски пропавшей. В результате тело было обнаружено водолазами в воде в акватории Волги в районе пляжа. Тело было доставлено на берег и передано полиции. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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