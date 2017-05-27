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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 мая 2017г 
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В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка

Сегодня, 25 января, в 8:50 водолазы ПСО спецназначения были направлены на поисковые работы в Кинельский район на реку Падовка, рядом с селом Чубовка, передает ПСС по Самарской области.
В чрезвычайную службу поступило заявление от сотрудников полиции: в русле реки нужно 

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В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины

В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины

В Хворостянском районе Самарской области найдено тело погибшего мужчины. Его извлекли из воды в среду, 12 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Мужчина не вернулся домой с рыбалки и его начали искать.

Трагедия случилась в районе населенного пункта Чувичи. 

13 октября 2016, 10:54
В Новокуйбышевске в реке Татьянка утонул 49-летний мужчина

В Новокуйбышевске в реке Татьянка утонул 49-летний мужчина

В Самарской области в реке Татьянка утонул мужчина. Трагедия произошла в Новокуйбышевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На поиски утонувшего представители поисковой службы выезжали в субботу, 8 октября. В 9 часов 50 минут из воды извлекли тело мужчины. 

10 октября 2016, 11:19
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