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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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45-летний мужчина из Жигулевска украл пылесос у собственной матери

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В отдел полиции в Жигулевске обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что сын похитил у нее пылесос стоимостью 3000 рублей. 
 
По словам пострадавшей, она живет со своим отпрыском и 45-летний мужчина сильно пьет. Силовики задержали злоумышленника. Он не стал отрицать свою вину 
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В блогах: баянист из Самары выступил на свадьбе главы МИД Австрии

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Самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко выступил на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Церемония прошла в минувшую субботу, в качестве почетного гостя на ней побывал президент Владимир Путин.

"Что удивило и порадовало: 
20 августа 2018, 05:44
В Самаре горел ангар с лакокрасочной продукцией на площади 400 «квадратов»

В Самаре горел ангар с лакокрасочной продукцией на площади 400 «квадратов»

В понедельник, 20 августа, пожарные выезжали в Кировский район областной столицы. На улице Товарной горел склад с лакокрасочными материалами. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:34, на место отправились 58 сотрудников оперативного ведомства и 17 единиц техники.
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«Комфортная температура и никаких дождей»: на выходных в Самаре обещают + 24 градуса

«Комфортная температура и никаких дождей»: на выходных в Самаре обещают + 24 градуса

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 августа, в наш регион с очередным холодным фронтом придут кратковременные дожди, возможно с грозой. В ночь на пятницу будет переменная облачность, местами дождь и гроза. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в 
16 августа 2018, 01:31
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