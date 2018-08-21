«Комфортная температура и никаких дождей»: на выходных в Самаре обещают + 24 градуса … По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 августа, в наш регион с очередным холодным фронтом придут кратковременные дожди, возможно с грозой. В ночь на пятницу будет переменная облачность, местами дождь и гроза. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в