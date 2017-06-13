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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении 
11 июня 2017, 04:41
В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.

По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько 
10 июня 2017, 02:59
В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и 
10 июня 2017, 02:28
Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Топ-менеджер был уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей. Александр Незговоров через суд требует восстановить его на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Он был уволен в марте этого года по 

8 июня 2017, 10:17
Сколько стоит

Сколько стоит "ствол" в самарской деревне?

За 8 дней полицейские Самарской области изъяли у граждан 87 единиц нелегального оружия. Подведены итоги профилактической операции "Арсенал".
По информации главного управления МВД 63 региона, также изъято 665 патронов различного калибра и 0,5 кг взрывчатых веществ. Стражи порядка выявили 34 

5 мая 2017, 03:28
Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов

Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов

Схему незаконного оборота боеприпасов пресекли сотрудники самарского управления Федеральной Службы Безопасности в частном предприятии по подготовке охранников.
Обязательное условие лицензирования сотрудников структур безопасности - обучение практической стрельбе. Фактически зачеты для курсантов не проводились. Патроны не выдавались, но раздаточные ведомости с 

27 марта 2017, 10:08
Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники областного управления ФСБ изъяли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда «Слава Отечеству», расположенного на территории Советского района Самары. Силовики нашли там пулемет Дегтярева и винтовку Мосина калибра 7,62, четыре затвора для нее, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы Наган, гранату 

11 января 2017, 02:39
На территории

На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу

В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад 
15 декабря 2016, 11:03
Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов

Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов

Сегодня, 12 октября, к полицейским, патрулировавшим улицы Тольятти, обратился мужчина. Он сообщил, что нашел в лесу предметы, похожие на артиллерийские снаряды.

Тольяттинец показал место. Он обнаружил находку в районе улицы Лариной.

Территорию оцепили. На место происшествия направили группу 
12 октября 2016, 05:14
На полигоне в Республике Марий Эл при утилизации боеприпасов погиб один человек

На полигоне в Республике Марий Эл при утилизации боеприпасов погиб один человек

Сегодня около 7 утра по московскому времени на полигоне в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Республики Марий Эл при утилизации боеприпасов произошел взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Есть пострадавшие: один человек погиб, двое раненых доставлены в 

19 августа 2014, 05:48
На полигоне в Чапаевске обнаружено 760 тысяч неразорвавшихся снарядов

На полигоне в Чапаевске обнаружено 760 тысяч неразорвавшихся снарядов

Под Чапаевском в поселке Нагорный саперы продолжают расчистку боеприпасного полигона от неразорвавшихся снарядов. По сведениям областного управления МЧС России, на днях саперы собрали здесь еще почти 3 тысячи опасных предметов. Всего с учетом обследования прилегающей территории их обнаружено почти 760 

23 июля 2014, 10:25
МЧС: в Самарской области обнаружено около 8 тыс. взрывоопасных предметов

МЧС: в Самарской области обнаружено около 8 тыс. взрывоопасных предметов

В поселке Нагорный г.о. Чапаевск продолжаются работы по поиску неразорвавшихся снарядов. 26 мая была обследована территория общей площадью около 4 гектаров, на которой обнаружен 1 тысяча 281 взрывоопасный предмет. Всего с начала работ обследовано более 21 гектара, обнаружено 7 тысяч 
27 мая 2014, 12:08
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