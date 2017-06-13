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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих
Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.
По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько …
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10 июня 2017, 02:59
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В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона
Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и …
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10 июня 2017, 02:28
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Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение
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8 июня 2017, 10:17
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Сколько стоит "ствол" в самарской деревне?
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5 мая 2017, 03:28
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Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов
Схему незаконного оборота боеприпасов пресекли сотрудники самарского управления Федеральной Службы Безопасности в частном предприятии по подготовке охранников.
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27 марта 2017, 10:08
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Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда
Сотрудники областного управления ФСБ изъяли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда «Слава Отечеству», расположенного на территории Советского района Самары. Силовики нашли там пулемет Дегтярева и винтовку Мосина калибра 7,62, четыре затвора для нее, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы Наган, гранату …
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11 января 2017, 02:39
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На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу
В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.
В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад …
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15 декабря 2016, 11:03
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Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов
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12 октября 2016, 05:14
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На полигоне в Республике Марий Эл при утилизации боеприпасов погиб один человек
Сегодня около 7 утра по московскому времени на полигоне в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Республики Марий Эл при утилизации боеприпасов произошел взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Есть пострадавшие: один человек погиб, двое раненых доставлены в …
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19 августа 2014, 05:48
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На полигоне в Чапаевске обнаружено 760 тысяч неразорвавшихся снарядов
Под Чапаевском в поселке Нагорный саперы продолжают расчистку боеприпасного полигона от неразорвавшихся снарядов. По сведениям областного управления МЧС России, на днях саперы собрали здесь еще почти 3 тысячи опасных предметов. Всего с учетом обследования прилегающей территории их обнаружено почти 760 …
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23 июля 2014, 10:25
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МЧС: в Самарской области обнаружено около 8 тыс. взрывоопасных предметов
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27 мая 2014, 12:08