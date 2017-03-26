Женщина перечислила виртуальным торговцам 11 тысяч рублей за детскую коляску, но осталась без покупки, без денег и была занесена в «черный список».

О возмутительном случае рассказал портал «КТВ ЛУЧ». По предварительным данным, 18 марта жительница Сызрани решила купить детскую коляску в …