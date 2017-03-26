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Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски
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25 марта 2017, 06:12
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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
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25 марта 2017, 05:25
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В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ
В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
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25 марта 2017, 04:24
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В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке
Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» …
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19 марта 2017, 02:44
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В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи
Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
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16 февраля 2017, 10:20
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В Самарской области пропала 15-летняя девочка
В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: …
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28 января 2017, 03:34
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Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области
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23 января 2017, 11:39
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В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали
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10 декабря 2016, 04:57
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В Новокуйбышевске женщину и подростка зарубили топором
Мужчина, задержанный в Новокуйбышевске за убийство 43-летней женщины и ее 16-летнего сына, сознался в преступлении, сообщает областной следственный комитет.
"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к совершению преступления и показал, что убийство совершил …
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29 октября 2016, 03:08
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В Октябрьске задержан водитель, сбивший женщину с 3-летней девочкой
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19 августа 2016, 04:03
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На Алтае нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках «Адидас», есть фото
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29 июля 2016, 05:37
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В Дании археологи нашли самый большой топор викингов
В датском городе Хааруп археологи обнаружили самый огромный в истории топор викингов. Раскопки на территории древнейшего захоронения ведутся с 2012 года.
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28 июля 2016, 02:10
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На Марсе найдены древние морские раковины
Известный уфолог-любитель Скотт Уоринг поделился сенсационным фото. На снимках, сделанных недавно аппаратом Curiosity, он заметил древние морские раковины.
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26 июля 2016, 11:51
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Археологи уличили жителей древней Сибири в массовом поедании собак
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18 июля 2016, 08:54
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Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами
В древних руинах Мексики археологи обнаружили деформированный череп с протезом и зубами, инкрустированными минералами, передает научный портал Phys.org.
Находку - хорошо сохранившийся скелет женщины, похороненной примерно 1600 лет назад - обнаружили неподалеку от руин знаменитого древнего города Теотиуакана. …
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9 июля 2016, 04:16
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В Самаре на территории детского сада обнаружены захоронения 19 века
На территории детского сада в Самаре были найдены могилы позапрошлого столетия. Теперь администрация Самары объявила конкурс на выполнение археологических охранно-спасательных работ на этой площадке. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
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29 июня 2016, 11:38
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Археологи: Москва оказалась не очень древней
Археологи не нашли подтверждения тому, что российская столица древнее, чем считается. Ученые провели ряд исследований для проверки различных версий, существующих в настоящее время.
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22 июня 2016, 11:13
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В Швеции пилот самолета усмирил дебошира при помощи топора
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6 августа 2015, 03:58