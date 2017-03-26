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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Женщина перечислила виртуальным торговцам 11 тысяч рублей за детскую коляску, но осталась без покупки, без денег и была занесена в «черный список».

О возмутительном случае рассказал портал «КТВ ЛУЧ». По предварительным данным, 18 марта жительница Сызрани решила купить детскую коляску в 

25 марта 2017, 06:12
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
 
25 марта 2017, 04:24
В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» 
19 марта 2017, 02:44
В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
Попытка ограбления была совершена в юго-западном районе Москвы, на улице Азовской. Преступники с топорами ворвались в торговую точку в девять 

16 февраля 2017, 10:20
В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: 
28 января 2017, 03:34
Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в городе Октябрьск Самарской области. Инцидент произошел в воскресенье, 22 января, примерно в 12:30 на улице Ульяновской. Ребенок на санках скатился с горки и, вылетев на дорогу, врезался в автомобиль Lada Priora. Машиной управлял 

23 января 2017, 11:39
В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

Инцидент случился в магазине круглосуточной торговли на улице Ульяновской в Октябрьске. В ночное время товар на этой точке реализуется через небольшое окно во входной двери. Именно через него злоумышленник сумел проникнуть в помещение, в этот момент продавцы спали, сообщает ГУ 
10 декабря 2016, 04:57
В Новокуйбышевске женщину и подростка зарубили топором

В Новокуйбышевске женщину и подростка зарубили топором

Мужчина, задержанный в Новокуйбышевске за убийство 43-летней женщины и ее 16-летнего сына, сознался в преступлении, сообщает областной следственный комитет.
 
"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к совершению преступления и показал, что убийство совершил 
29 октября 2016, 03:08
В Октябрьске задержан водитель, сбивший женщину с 3-летней девочкой

В Октябрьске задержан водитель, сбивший женщину с 3-летней девочкой

Самарская полиция сообщила о задержании водителя, скрывшегося с места ДТП. По его вине пострадали ребенок и женщина.

Авария случилась в городе Октябрьске. В четверг, 18 августа, около полудня на улице Ульяновской иномарка «Форд Фокус» сбила идущих навстречу пешеходов. Это 
19 августа 2016, 04:03
На Алтае нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках «Адидас», есть фото

На Алтае нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках «Адидас», есть фото

Группа археологов на территории Большого Алтая во время процесса раскопок нашла мумию, которой порядка 1500 лет. Интересным остается тот факт, что на ней были обнаружены кроссовки.
 
Горное захоронение, считают археологи, принадлежит к Раннему Средневековью кочевников (примерно от 552 до 
29 июля 2016, 05:37
В Дании археологи нашли самый большой топор викингов

В Дании археологи нашли самый большой топор викингов

В датском городе Хааруп археологи обнаружили самый огромный в истории топор викингов. Раскопки на территории древнейшего захоронения ведутся с 2012 года.
Находка была обнаружена в средневековой гробнице X века, принадлежащей древним викингам. Крупный топор оказался достаточно тяжелым и не содержал 

28 июля 2016, 02:10
На Марсе найдены древние морские раковины

На Марсе найдены древние морские раковины

Известный уфолог-любитель Скотт Уоринг поделился сенсационным фото. На снимках, сделанных недавно аппаратом Curiosity, он заметил древние морские раковины.
Теперь энтузиаст  уверен, что в далеком прошлом на Марсе был океан. По мнению уфолога, раковины являются очевидным доказательством существования жизни на Красной 

26 июля 2016, 11:51
Археологи уличили жителей древней Сибири в массовом поедании собак

Археологи уличили жителей древней Сибири в массовом поедании собак

Ученые сообщили о невероятной находке во время археологических раскопок в Сибири. Они обнаружили древнейшее кладбище собак в городище Усть-Полуй.
Археологи сообщили примерный возраст захоронения – 2000 лет. На древнем сибирском кладбище найдены останки более чем 115 собак.
Профессор из Канады 

18 июля 2016, 08:54
Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами

Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами

В древних руинах Мексики археологи обнаружили деформированный череп с протезом и зубами, инкрустированными минералами, передает научный портал Phys.org.

Находку - хорошо сохранившийся скелет женщины, похороненной примерно 1600 лет назад - обнаружили неподалеку от руин знаменитого древнего города Теотиуакана. 
9 июля 2016, 04:16
В Самаре на территории детского сада обнаружены захоронения 19 века

В Самаре на территории детского сада обнаружены захоронения 19 века

На территории детского сада в Самаре были найдены могилы позапрошлого столетия. Теперь администрация Самары объявила конкурс на выполнение археологических охранно-спасательных работ на этой  площадке. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
Как выяснилось, 2-этажное здание на пересечении улицы Братьев Коростелевых и переулка 

29 июня 2016, 11:38
Археологи: Москва оказалась не очень древней

Археологи: Москва оказалась не очень древней

Археологи не нашли подтверждения тому, что российская столица древнее, чем считается. Ученые провели ряд исследований для проверки различных версий, существующих в настоящее время.
В частности, раскопки осуществлялись в Зарядье. О них столичным журналистам сообщил главный археолог Москвы Леонид Кондрашов. По 

22 июня 2016, 11:13
В Швеции пилот самолета усмирил дебошира при помощи топора

В Швеции пилот самолета усмирил дебошира при помощи топора

Происшествие случилось в самолете, следовавшем из Стокгольма в Эрншельдсвик. Один из пассажиров - 50-летний мужчина в состоянии сильного опьянения перед самым окончанием полета заперся в уборной и наотрез отказался вернуться на свое место. Пилот из соображений безопасности в соответствии с 
6 августа 2015, 03:58
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